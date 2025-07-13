برلماني: دعم الحكومة لقطاع الكهرباء يعكس أولوية استراتيجية لأمن الطاقة

قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة توفير الاعتمادات المالية لتشغيل محطات الكهرباء وسداد مديونيات الجهات الحكومية، يعكس إدراك الدولة لحساسية ملف الطاقة وارتباطه المباشر بمختلف مناحي الحياة والخدمات الأساسية.

وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين احتياجات محطات الكهرباء من المواد البترولية يمثل أحد الركائز الحيوية لاستقرار الشبكة القومية وتفادي أي تقلبات في الخدمة، خاصة في ظل الضغوط الإقليمية والاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة والإمدادات.

وأضاف أن التوجيه بضرورة التزام الجهات الحكومية بسداد مستحقات الكهرباء، يعزز الانضباط المالي، ويمنح شركات القطاع القدرة على مواصلة العمل بكفاءة دون تراكم ديون تعوق التشغيل أو تطوير البنية التحتية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التنسيق الوثيق بين وزارات الكهرباء والمالية والبترول كما أُشير خلال الاجتماع، يعد نموذجًا مطلوبًا للتعامل مع الملفات المعقدة، مشيدًا برؤية الحكومة في العمل على تأمين مصادر الطاقة واستدامتها، بما ينعكس على جذب الاستثمار وتحقيق النمو المستدام.

ودعا الدسوقي إلى ضرورة استمرار هذه الاجتماعات الدورية لمتابعة التنفيذ على الأرض، وضمان التوازن بين كفاءة الأداء المالي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.