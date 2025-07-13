قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إذاعة القرآن الكريم: خطوة دار الإفتاء في تدريب الصحفيين رائدة لبناء وعي ديني رشيد
علي جمعة يوضح: لماذا طلوع الشمس من مغربها من أعظم علامات الساعة؟
أسعار الذهب الآن في مصر .. مفاجأة في قيمة عيار 21
سيدة غينيا الاستوائية الأولى: المرأة الريفية نصف المجتمع الأفريقي ودعمهن ضرورة
تشيلسي وباريس سان جيرمان.. موعد نهائي كأس العالم للأندية
رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025 على موقع صدى البلد .. الآن
سلام على ميزان نتنياهو.. واشنطن تُراوغ والتهدئة مؤجلة بقرار سياسي
إنفانتينو: مونديال الأندية الحالي يشكل انطلاق عصر ذهبي جديد
أبرز مباريات اليوم الأحد 13-7-2025 والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يبحثان أوضاع السلم والأمن بالقارة الأفريقية
محافظ الإسكندرية يزور مصابي انهيار عقار العطارين ويوجه بصرف تعويضات
جابت الدرجات النهائية بكل المواد|طالبة تحصل على 100% في نتيجة الدبلومات الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتابع تأمين وقود محطات الكهرباء وموقف مشروعات الطاقة المتجددة

اجتماع رئيس الوزراء
اجتماع رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من الملفات، منها جهود تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تدخل على الشبكة القومية، وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارات المعنية لتأمين الإمدادات البترولية وزيادتها في سبيل ضمان استدامة تشغيل محطات الكهرباء، وعدم انقطاع الخدمة، خاصة في فصل الصيف، فضلًا عن الاهتمام بزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الاجتماع، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمتلك بنية تحتية قوية، موضحا أن هناك جهودًا كبيرة للعمل على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود الأحفوري وكذا تطبيق برامج الصيانة للمحطات.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس محمود عصمت إلى التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها ضمن خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء يعد أحد الملفات التي يتم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا من خلال زيادة الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

وتناول وزير الكهرباء جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية بصدد تغيير نمط التشغيل وتقليل استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال إضافة 2000 ميجاوات منها إلى الشبكة القومية الموحدة قبل فصل الصيف الحالي.

وتحدث الوزير أيضًا عن متابعة أعمال الصيانة لمحطات الكهرباء، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة لتشغيل الشبكة الموحدة للكهرباء والاطمئنان على جودة التغذية الكهربائية واستقرارها، مع الالتزام بأعمال الصيانة المطلوبة.

كما نوه وزير الكهرباء إلى تعزيز إجراءات مواجهة الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود، وتطبيق برامج صيانة وفقًا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة لجميع الاستخدامات.

فيما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف إمدادات المواد البترولية وجهود تأمينها وزيادتها لضمان استدامة تشغيل محطات الكهرباء، مؤكدا المتابعة الميدانية المستمرة لسفن التغييز، التي تستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال؛ لتحويلها وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، للمساهمة في تلبية قطاعات الاستهلاك المختلفة بالسوق المحلية.

وأكد الوزير أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار خطة العمل التكاملية والشراكة لتوفير الوقود لتأمين التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة، موضحا أن لجان العمل المشتركة تبحث بشكل دائم سبل توفير الوقود اللازم لاستمرار عمل محطات إنتاج الكهرباء.

كما استعرض المهندس كريم بدوي الإجراءات التي يتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقا، مؤكدا التنسيق المستمر على مدار اليوم، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب والجهود المبذولة في السداد، كما تم تأكيد انتظام الحكومة في سداد المستحقات بما يسهم في زيادة استثمارات هذه الشركات في جهود الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

الكهرباء وزير الكهرباء وزير البترول محطات الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر يشيد بتنظيم دار الإفتاء برنامجا لتدريب الصحفيين

الدكتور الضويني: المؤسسات الدينية والإعلامية قادرة على صيانة المجتمع من الاختراقات

رئيس "دينية الشيوخ" في افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين

رئيس دينية الشيوخ: تدريب الصحفيين يعكس رسالة دار الإفتاء في بناء الوعي

أمين (البحوث الإسلامية) خلال كلمته في افتتاح ملتقى (الشباب وتحديات العصر)

أمين البحوث الإسلامية: الانحراف الفكري أول خطوات السقوط.. والعلم هو الحصن

بالصور

أبسط طريقة عمل فيريرو روشيه في المنزل

طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.

الالتهاب المزمن في الجسم.. عادات تقضى عليه

الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سرًا لبشرة صحية ونضرة

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة

فيديو

فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة يثير قلق رامي رضوان من زوجته الفنانة دنيا سمير غانم

سعاد حسني وعبدالحليم

سعاد حسني وعبدالحليم اتجوزوا.. آمال رمزي تكشف كواليس وذكريات صادمة من الوسط الفني

وليد توفيق

انزل يا جميل.. مقتطفات من حفل وليد توفيق في ليالي مراسي

راغب علامة

عاوزين يمسكوا إيده.. تهافت المعجبات على راغب علامة بحفله الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد