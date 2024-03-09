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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خصم رهيب على سامسونج جلاكسي إس 24 الترا.. سعر لن يتكرر

Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 Ultra

يعد سامسونج جلاكسي إس 24 الترا، ليس مجرد هاتف بل هو رمزا للابتكار والتطور، وعلامة فارقة في تاريخ الهواتف الذكية، إلى جانب التصميم الفاخر المحمي بالتيتانيوم، والشاشة الأكثر سطوعا، والكاميرا الخارقة بدقة 200 ميجابكسل، يمتلك هذا الهاتف مزايا أكثر ذكاء من منافسيه بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي الثوربة.

يقدم سامسونج جلاكسي إس 24 الترا، تجربة هاتف فريدة ومختلفة عن جميع هواتف أندرويد الموجودة في السوق، فهو يجمع جميع المواصفات المميزة في جهاز رائد يعتمد عليه، إليك فيما يلي أبرز مواصفاته.

 

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مواصفات سامسونج جلاكسي إس 24 الترا

التصميم: يتميز بإطار مصنوع من التيتانيوم تبلغ أبعاده 79.0 × 162.3 × 8.6 مليمتر، يزن 233 جراما، يتمتع بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Armor، لكلا من الشاشة واللوحة الخلفية، الغبار والماء وفقا لمعيار IP68.


الشاشة: بقياس 6.80 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، توفر معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة، بدقة 1440 × 3088 بكسل.


الأداء: معالج ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 3، المصنع بدقة 4 نانومتر من كوالكوم.
الذاكرة: رام بسعة 12 جيجابايت، داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.


نظام التشغيل: واجهة سامسونج One UI 6.1 المستندة على نظام Android 14.


الكاميرا : رئيسية (واسعة) بدقة 200 ميجابكسل، (تليفوتوغرافي) بدقة 50 ميجابكسل، (الكاميرا المقربة) بدقة 10 ميجابكسل، (زاوية واسعة جدا) بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا إمامية بدقة 12 ميجابكسل.


البطارية: بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات، ولاسلكي بقدرة 15 وات ولاسلكي عكسي بقدرة 4.5 وات.

 

الاتصال: بشبكة الجيل الخامس 5G، شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM، شريحة اتصال مزدوجة SIM، واي فاي 7. 


ميزات أخرى: قارئ بصمات الأصابع (مدمج تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مكبرات صوت استريو، دعم تجربة سطح المكتب Samsung DeX، و Wireless DeX، دعم القلم الإلكتروني S Pen.

Galaxy S24 Ultra

سعر سامسونج جلاكسي إس 24 الترا

حصل هاتف سامسونج جلاكسي إس 24 الترا، على خصم رائع يصل إلى 24% على أحد المواقع الالكترونية في مصر، وهو متاح الآن مقابل سعر حوالي 65.700 جنيه مصري  (بدلا من 85.947 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.

سعر سامسونج جلاكسي إس 24 الترا
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