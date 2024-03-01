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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تحذر مستخدمي سامسونج.. 5 تطبيقات شهيرة لا تتأخر في حذفها

برمجية خبيثة تستهدف
برمجية خبيثة تستهدف أجهزة سامسونج Galaxy

أعلنت شركة جوجل Google، عن حظر 5 تطبيقات أندرويد خطيرة من متجر Google Play التابع لها، حيث تقول الشركة إن تثبيت هذه التطبيقات سيؤدي إلى نتائج كارثية خاصة لأجهزة سامسونج Galaxy.

وكانت جوجل قد حذرت مستخدمي أندرويد خلال الأسبوع الماضي، من 5 تطبيقات شائعة تم حظرها من متجر بلاي ستور، بعد أن تبين أنها قادرة على تثبيت فيروس "Anatsa" المصرفي الخبيث على الأجهزة سرا دون علم المستخدمين.

 

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برمجية خبيثة تستهدف أجهزة سامسونج Galaxy

ويمكن أن يسمح هذا التهديد الخطير للمتسللين بالسيطرة الكاملة على هواتف أندرويد المصابة، والبدء في تنفيذ الإجراءات نيابة عن الضحية، إذ يمكن لهذا البرنامج الضار سرقة الأموال عن طريق تسجيل مالكي هواتف أندرويد سرا في خدمات اشتراك مكلفة، أو إجراء تحويلات بنكية دون إذن

وتستهدف البرمجية الخبيثة Anatsa، التي تم اكتشافها أواخر العامي الماضي، أصحاب هواتف أندرويد في بعض الدول حول العالم من بينها المملكة المتحدة، وقد أكد فريق Threat Fabric، على نشر حملة تهديد جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومما زاد الطين بلة، أن أحدث هذه الهجمات تستهدف أجهزة أندرويد التابعة لشركة سامسونج على وجه التحديد، وبالنظر إلى حصة سامسونج الهائلة في السوق، قد يمثل هذا الهجوم تهديدا شديد الخطورة لمالكي هذه الأجهزة الشهيرة.

وأوضح فريق Threat Fabric الأمني، إنهم عثروا على ما يسمي "Anatsa Dropper"، على متجر جوجل بلاي متنكرا في شكل تطبيق يدعي أنه يساعد في تنظيف الأجهزة، مشيرا إلى هذا البرنامج الضار يمتلك شفرة خبيثة تستهدف هواتف Galaxy من سامسونج على وجه التحديد.

ويعمل هذا الفيروس الخبيث على التفاعل مع عناصر واجهة المستخدم لأجهزة سامسونج، مما يشيرا إلى المتسللين خلف هذا التهديد قد صمموه حصريا لهواتف Galaxy.

ولتجنب اكتشافهم، يستخدم المتسللون استراتيجية ذكية لنشر البرامج الضارة عبر عدة مراحل، مما يجعل من الصعب على أدوات حماية جوجل رصد الفيروس وحظره قبل وصوله إلى الأجهزة.

وبمجرد الكشف عن مخاطرها، قامت جوجل بإزالة تطبيقات أندرويد الخمسة من متجر "جوجل بلاي"، ولكن إذا قمت بالفعل بتنزيلها قبل عملية الإزالة، فسيتعين عليك حذفها من هاتفك على الفور.

وتشمل هذه التطبيقات الخمسة كل من:

- Phone Cleaner - File Explorer

- PDF Viewer - File Explorer

- PDF Reader - Viewer & Editor

- Phone Cleaner: File Explorer

- PDF Reader: File Manage

جوجل تطبيقات أندرويد سامسونج Galaxy فيروس برنامج ضار شفرة خبيثة هواتف Galaxy

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