جوجل تهز عرش آيفون.. تتويج Pixel 8 بلقب "أفضل هاتف ذكي"

توجت سلسلة هواتف جوجل Google Pixel 8، بجائزة أفضل هاتف ذكي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024، وتعترف هذه الجائزة المرموقة بالميزات المبتكرة للهاتف والأداء العام المثير للإعجاب.

وتقدم تشكيلة Pixel 8 الفائزة بـ جائزة هاتف العام لسنة 2023، بعض التحسينات الكبيرة على سلسلة جوجل الرئيسية، وخلال العام الماضي وحده حققت الشركة مبيعات قياسية من أجهزة بيكسل 8، حيث قامت بشحن 10 ملايين جهاز إجماليا.

وفي كل عام من خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC، تستضيف الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، حدث "جوائز الجوال العالمية"، والذي يتضمن مجموعة من الجوائز موجهة لصناعة الهاتف المحمول مثل "أفضل اختراق في تكنولوجيا الهاتف المحمول" و'أفضل بنية تحتية لشبكة الهاتف المحمول"، وفي فئة "الأجهزة"، يتم منح إحدى أكبر الجوائز إلى "أفضل هاتف ذكي".

ومن بين المرشحين لجائزة "أفضل هاتف ذكي" لهذا العام سلسلة iPhone 15 Pro، وOnePlus Open، وسلسلة سامسونج Galaxy S23، وGalaxy Z Flip 5، بالإضافة إلى سلسلة جوجل Google Pixel 8.

هاتف جوجل Pixel 8

مواصفات وسعر هاتف جوجل Pixel 8

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف جوجل Pixel 8 بشاشة من نوع Actua، بقياس 6.2 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل سطوع يبلغ 2000 شمعة ودعم HDR، ومحمية بطبقة حماية مصنوع من زجاج Gorilla Glass Victus.

ويتم تشغيل هاتف جوجل Pixel 8، بواسطة معالج الشركة المسمي Tensor G3، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

وفي قسم الكاميرات، يتميز هاتف جوجل Pixel 8، كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي Octa-PD بدقة 50 ميجابكسل، وتقريب رقمي Super-Res 8x ومستشعر 12 ميجابكسل يدعم ميزة التركيز التلقائي وقدرات الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10.5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف جوجل Pixel 8، على بطارية تبلغ سعتها 4575 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 27 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14.

ويتوفر هاتف جوجل Pixel 8، للبيع في مصر مقابل سعر حوالي 39.950 جنيها مصريا.