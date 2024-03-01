عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تهز عرش آيفون.. تتويج Pixel 8 بلقب "أفضل هاتف ذكي"

هاتف جوجل Pixel 8
هاتف جوجل Pixel 8

توجت سلسلة هواتف جوجل Google Pixel 8، بجائزة أفضل هاتف ذكي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024، وتعترف هذه الجائزة المرموقة بالميزات المبتكرة للهاتف والأداء العام المثير للإعجاب.

وتقدم تشكيلة Pixel 8 الفائزة بـ جائزة هاتف العام لسنة 2023، بعض التحسينات الكبيرة على سلسلة جوجل الرئيسية، وخلال العام الماضي وحده حققت الشركة مبيعات قياسية من أجهزة بيكسل 8، حيث قامت بشحن 10 ملايين جهاز إجماليا.

 

جوجل تغلق خدمتها الأشهر Gmail.. الشركة تكشف الحقيقة

أندرويد 15.. تعرف على الهواتف المؤهلة للحصول على نظام جوجل الجديد

 

وفي كل عام من خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC، تستضيف الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، حدث "جوائز الجوال العالمية"، والذي يتضمن مجموعة من الجوائز موجهة لصناعة الهاتف المحمول مثل "أفضل اختراق في تكنولوجيا الهاتف المحمول" و'أفضل بنية تحتية لشبكة الهاتف المحمول"، وفي فئة "الأجهزة"، يتم منح إحدى أكبر الجوائز إلى "أفضل هاتف ذكي".

ومن بين المرشحين لجائزة "أفضل هاتف ذكي" لهذا العام سلسلة iPhone 15 Pro، وOnePlus Open، وسلسلة سامسونج Galaxy S23، وGalaxy Z Flip 5، بالإضافة إلى سلسلة جوجل Google Pixel 8.

هاتف جوجل Pixel 8

مواصفات وسعر هاتف جوجل Pixel 8

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف جوجل Pixel 8 بشاشة من نوع Actua، بقياس 6.2 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل سطوع يبلغ 2000 شمعة ودعم HDR، ومحمية بطبقة حماية مصنوع من زجاج Gorilla Glass Victus.

ويتم تشغيل هاتف جوجل Pixel 8، بواسطة معالج الشركة المسمي Tensor G3، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

وفي قسم الكاميرات، يتميز هاتف جوجل Pixel 8، كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي Octa-PD بدقة 50 ميجابكسل، وتقريب رقمي Super-Res 8x ومستشعر 12 ميجابكسل يدعم ميزة التركيز التلقائي وقدرات الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10.5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف جوجل Pixel 8، على بطارية تبلغ سعتها 4575 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 27 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14.

ويتوفر هاتف جوجل Pixel 8، للبيع في مصر مقابل سعر حوالي 39.950 جنيها مصريا.

جوجل Google Pixel 8 أفضل هاتف ذكي MWC 2024 هاتف جوجل Pixel 8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

ساويرس لـ كهربا: ألف مبروك يا اللي مكهربهم.. فداك الفلوس

موضوعات متعلقة

شاومي تكشف عن الأجهزة المقرر تحديثها بنظام HyperOS.. القائمة الكاملة

لعشاق الموسيقي.. Nubia تطلق هاتف بتصميم فريد لا مثيل له

سعره رخيص هيقلب الموازين.. موبايل ألعاب مميز من تكنو ببطارية جبارة

بتصميم نحيف مقاوم للمياه.. موبايل جديد من Vivo قالب الدنيا

بكاميرات ممتازة وشاحن سريع.. تكنو تطلق أحدث إصدارات تشكيلة Camon

لمحدودي الدخل.. هاتف ألعاب يغزو الأسواق بسعر اقتصادي وبطارية عملاقة

نوبيا تشعل المنافسة.. هاتف رخيص قابل للطي بمواصفات ممتازة

موبايل فخم بكاميرا جبارة.. تكنو تكشف عن هاتفها الأفضل بمواصفات فائقة

ترشيحاتنا

روسيا ترد على تصريح أوستن بشأن الحرب مع الناتو

جوتيريش يطالب بتحقيق مستقل وفعال في مجزرة توزيع المساعدات شمال غزة

السعر الرسمي لـ BMW X3 موديل 2024 في مصر

استخرج بطاقتك الشخصية من المنزل

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

بيان عاجل من ماكرون بعد مذبـ حة شارع الرشيد شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. شاهد أنغام وميريهان حسين بنفس الفستان

خلي بالك قبل تناولها.. طبيبة تكشف علامة خطيرة بالسوبيا

مقطع فيديو صادم لـ3 ممرضات داخل غرفة عمليات في الهند يثير ضجة

قلعت الحجاب.. صور أثارت الجدل لـ أمل حجازي

فيديو

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ