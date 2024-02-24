جوجل تغلق خدمتها الأشهر Gmail.. الشركة تكشف الحقيقة

انتشرت صورة متداولة على السوشيال ميديا، لـ رسالة بريد إلكتروني تزعم أن شركة جوجل Google، قررت إيقاف خدمتها الأشهر Gmail، جعل هذا المنشور المستخدمين أكثر قلقا نظرا لقيام الشركة بإغلاق أو تغيير علامتها التجارية لمنتج تلو الآخر على مدار السنوات الماضية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، ترددت إشاعة مفادها أن خدمة البريد الإلكتروني الشهيرة Gmail تواجه خطر الإغلاق الوشيك، بعد أن تداول بعض الأشخاص صورة لرسالة بريد إلكتروني بدت وكأنها مرسلة من قبل شركة جوجل إلى مستخدمي "جيميل"، تعلن عن قرب نهاية الخدمة.

رسالة مزيفة

زعمت لقطة الشاشة المرفقة بالمنشور والتي اكتسبت اهتماما كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي "أن خدمة Gmail ستنتهي في 1 أغسطس 2024، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن توقف خدمات البريد الإلكتروني التي يعتمد عليها الملايين من الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم.

وتضمن المنشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، رسالة معدلة مرسلة من جوجل، وجاء في الرسالة أنه اعتبارا من 1 أغسطس 2024، سيتم إيقاف Gmail رسميا مما يمثل نهاية خدمته، وأوضح الإشعار أن "هذا يعني أنه اعتبارا من هذا التاريخ، لن يدعم Gmail إرسال أو استقبال أو تخزين رسائل البريد الإلكتروني".

الرسالة المزيفة المتدولة مع المنشور

وعلى الرغم من أن هذه الرسالة مزيفة، الا أن بعض المستخدمين صدقوا هذه الإشاعة نظرا لأن جوجل مشهورة بقتل عدد من منتجاتها وخدماتها وأضافتها إلى مقبرة التطبيقات الخاصة بها على مر السنين، لذلك حصل المنشور المتداول حول هذه الشائعة على أكثر من 6 مليون مشاهدة، وحوالي 1247 إعادة نشر، نظرا لأن Gmail يحظى بشعبية كبيرة، مع ما يقرب من 2 مليار مستخدم حول العالم.

جوجل ترد

وردا على الشائعات المنتشرة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حسمت شركة جوجل الجدل حول إغلاقها خدمة Gmail، وأكدت بشكل رسمي أن هذه مجرد ادعاءات غير صحيحة، وأن المعلومات التي تمت مشاركتها على نطاق واسع "خاطئة".

ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، لجأت جوجل إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطمأنة المستخدمين بأن Gmail لن يتم إغلاقه، وشددت الشركة في منشور على أن "Gmail موجود ليبقى"، نافية بذلك الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، وأن خدمة البريد الإلكتروني الشهيرة التابعة لها لن يتم إيقافها ابدأ.

منشور جوجل على منصة إكس (تويتر سابقا)

جوجل تغلق ميزة في Gmail

تعتزم شركة جوجل إيقاف ميزة في Gmail، وهي إصدار HTML الأساسي لمنصة البريد الإلكتروني، فقد قالت صفحة دعم جوجل في شهر سبتمبر الماضي: “إنه بعد يناير 2024، سيتحول الوضع الافتراضي لجميع المستخدمين للوصول إلى Gmail من عرض HTML إلى العرض القياسي”.

ويسمح إصدار HTML للمستخدمين بالوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني في مناطق الشبكة المنخفضة، ومع ذلك، تظل خدمة Gmail القياسية تعمل بكامل طاقتها، مما يضمن قدرة المستخدمين على الاستمرار في استخدام منصة البريد الإلكتروني دون أي انقطاع.