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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

جوجل تعلن عن Gemma.. نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الموجه للباحثين

جوجل تعلن عن نموذج
جوجل تعلن عن نموذج الذكاء الاصطناعي Gemma الموجه للباحثين

أصدرت شركة جوجل، نموذجا مفتوحا وكبيرا للذكاء الاصطناعي يعتمد على التقنية المستخدمة لإنشاء برنامج Gemma، وهو نموذج قوي ولكنه خفيف الوزن، ومحسن للاستخدام في البيئات ذات الموارد المحدودة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول أو البنية التحتية السحابية.

ويمكن للباحثين استخدام Gemma لإنشاء روبوت دردشة أو أداة لإنشاء المحتوى يعتمد على الذكاء الاصطناعي،  وأصدرته جوجل في نسختين هما:

- النسخة الأولى Gemma 2B: تحتوي على 2 مليار معلمة ويعمل على وحدات المعالجة المركزية (CPU) للتطبيقات الموجودة على الجهاز أو التطبيقات الطرفية في الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

- النسخة الثنية: تحتوي على 7 مليارات معلمة مخصصة لوحدات معالجة الرسومات ووحدات TPU.

 

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جوجل تعلن عن نموذج الذكاء الاصطناعي Gemma الموجه للباحثين

ويشير عدد المعلمات إلى مدى تعقيد النموذج وقدرته المحتملة، حيث يمكن للنماذج التي تحتوي على المزيد من المعلمات أن تحقق فهما أفضل للغة وتولد استجابات أكثر تعقيدا، ولكنها تتطلب أيضا المزيد من الموارد للتدريب والتشغيل، وتتيح جوجل الوصول إلى هذه النماذج من خلال منصة Vertex AI الخاصة بـ Google Cloud وGoogle Kubernetes Engine.

أتاحت جوجل نموذج Gemma، لأي شخص للاستخدام التجاري أو غير التجاري بموجب ترخيص مفتوح مع بعض الشروط لمنع استخدامه لأغراض ضارة، ويشترك هذا النموذج في بعض المكونات التقنية والبنية التحتية مع نموذج Gemini الأكبر من جوجل.

تم تطوير نموذج Gemma، بواسطة فريق أبحاث جوجل Google DeepMind، ليكون خفيف الوزن وفعالا مما يتيح للباحثين الوصول إلى نماذج Gemma المدربة مسبقا ومعايرتها للحصول على التعليمات، ويمكن تشغيلها محليا على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، أو يمكن الوصول إليها من خلال السحابة.

وقامت جوجل بتحسين نموذج Gemma للعمل على بطاقات معالجة الرسومات من شركة إنفيديا، بالإضافة إلى معالجات Google Cloud TPUs، التي تعمل على مهام الذكاء الاصطناعي في خدمة Google Cloud.

وفي الوقت الحالي، تعمل الشركة الأمريكية على توفير نموذج Gemma للباحثين مجانا من خلال منصتي Kaggle وColab التابعتين لها.

ويشار إلى أن جوجل أطلقت نموذج Gemini القائم على الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من الشهر الجاري، مع تطبيق مجاني يحمل نفس الاسم، بالإضافة إلى اشتراكات مدفوعة تقدم مزايا متقدمة.

جوجل Gemma الذكاء الاصطناعي جوجل Gemma Gemini

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