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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تفجر مفاجأة جديدة: الذكاء الاصطناعي قادم لهذه الهواتف فقط

أوبو
أوبو

أعلنت شركة أوبو Oppo الصينية، عن إنشاء مركزها للذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها في هذا المجال واستكشاف مجموعة واسعة من منتجات وميزات الذكاء الاصطناعي التي تركز على المستخدم والتي ستمكن الشركة من تقديم أحدث التجارب للمستخدمين في طليعة الذكاء الاصطناعي.

 

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت العلامة التجارية أوبو عن أن سلسلة Reno 11 التي تم الكشف عنها في الصين أواخر العام الماضي، من بين أوائل هواتفها التي ستحصل على ميزات الذكاء الاصطناعي الإبداعية خلال الربع الثاني من عام 2024.

 

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ولم تشارك شركة أوبو القائمة الكاملة لميزات الذكاء الاصطناعي التي ستتلقاها تشكيلة Reno 11، ولكنها أكدت أن السلسلة ستحصل على ميزة تسمي AI Eraser، وأكدت العلامة التجارية أيضا أنه سيتم طرح ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية للهواتف الذكية Reno 11 عالميا ولن تكون حصرية للصين.

وتتكون سلسلة Reno 11 من ثلاثة هواتف ذكية، انطلقت إلى الأسواق تحت اسم Reno 11 وReno 11 Pro وReno 11 F.

 أوبو Reno 11 Pro

سعر ومواصفات أوبو Reno 11 Pro

يتميز هاتف أوبو Reno 11 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وعمق ألوان 10 بت، ودعم تقنية HDR10+.

ويمتاز هاتف أوبو Reno 11 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف أوبو Reno 11 Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8200، بدلا من معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 المستخدم في الطراز الصيني، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، بسعة 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف أوبو Reno 11 Pro، بطارية بقوة 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 80 وات، ويباع الهاتف مقابل سعر حوالي 480 دولار (أي ما يعادل 14.832 جنيها مصريا).

أوبو Reno 11 Pro
أوبو OPPO سلسلة Reno 11 أوبو رينو 11 ميزات الذكاء الاصطناعي

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