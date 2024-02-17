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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ملك هواتف Reno.. موبايل متطور من أوبو بكاميرا بورتريه وأداء قوي

أوبو Reno 10 Pro
أوبو Reno 10 Pro Plus

تعتبر تشكيلة أوبو Reno من الهواتف التي تمتاز بكاميرا عالية الجودة وتقنيات تصوير متقدمة، مما يجعلها واحدة من الهواتف المفضلة بين عشاق التصوير الفوتوغرافي والفيديو، حيث تقدم تجربة تصوير ممتازة ونتائج مذهلة، قادرة على تلبية الاحتياجات التي تتعلق بالتصوير والتحرير والنشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وتتمتع قدرات الكاميرا بهواتف أوبو Reno بإمكانات جبارة مثل التصوير بدقة عالية، تقريب بصري، ودعم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور، وغيرها من المميزات التي تجعلها خيارا جيدا لهواة التصوير.

 

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وبالإضافة إلى ذلك تتميز هذه التشكيلة بتصميم أنيق وأداء قوي وسريع، وشاشة عرض كبيرة وجودة عالية لتجربة مشاهدة ممتعة، لذلك سنتعرف فيما يلي أبرز هواتف هذه التشكيلة وهو أوبو Reno 10 Pro Plus.

مواصفات أوبو Reno 10 Pro Plus

يتميز هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus، بـ 4 كاميرات الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مزودة بمستشعر سوني IMX709 RGBW بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي.

وزودت أوبو هاتف Reno 10 Pro Plus، بشريحة MariSilicon X NPU التي تم تطويرها ذاتيا والتي تساعد على تحسين أداء التصوير العام، مما يجعله قادر على التقاط صور سيلفي حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة بتفاصيل مذهلة وألوان غنية وخلفية ضبابية أو بوكيه.

أوبو Reno 10 Pro Plus

ويأتي هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus، بشاشة من نوع AMOLED يبلغ قياسها 6.74 بوصة، وبدقة 1240 × 2772 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقنية HDR10+، تتمتع بطبقة حماية من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، الذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحزم هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus، بطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات، وفقا لمعيار SUPERVOOC، وتدعي أوبو إنه يمكنه شحن الهاتف بالكامل عبر منفذ USB Type-C 2.0، في غصون 27 دقيقة فقط.

يتوفر هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus، مقابل سعر حوالي 25.700 جنيه مصري.

أوبو Reno 10 Pro Plus
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