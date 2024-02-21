عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يكشف السرقة قبل وقوعها.. الذكاء الاصطناعي يرصد لصوص المتاجر

برنامج بالذكاء الاصطناعي
برنامج بالذكاء الاصطناعي يرصد لصوص المتاجر

تستمر مزايا الذكاء الاصطناعي في الظهور مع تطبيقاته المتنوعة في مختلف المجالات، وأصبح الآن يتم دمجه في معظم أجهزة الرعاية الصحية والهواتف الذكية والسيارات ذاتية القيادة وغيرها الكثير، وعلى ما يبدو أن هذه التقنية المتطورة لن تتوقف عند هذا الحد، حيث يتم استخدامها الآن لتحديد الأشخاص الذين قد يشتبه بهم كـ سارقين.

برنامج بالذكاء الاصطناعي يرصد لصوص المتاجر

يعمل برنامجا للذكاء الاصطناعي، والذي يتم توصيله بكاميرات المراقبة الأمنية من شركة Veesion الفرنسية، على تنبيه موظفي الأمن بمتاجر السوبر ماركت العملاقة، إلى وجود متسوقين يقومون "بحركات مشبوهة" من أجل إخفاء العناصر المسروقة في السترات أو الحقائب أو الجيوب.

 

سامسونج تطلق ميزات الذكاء الاصطناعي لهذه الأجهزة.. هل هاتفك بينهم؟

جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن الإنترنت.. تفاصيل

 

ويتم اختبار الكاميرات الجديدة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي حاليا في عدد من محلات السوبر ماركت الكبيرة في هولندا، وهي مزودة بخوارزميات قادرة على تحليل لقطات الفيديو التي تسجلها كاميرا المراقبة بشكل سريع لرصد السلوك المشبوه لبعض الزوار مما يساعد بشكل فعال على سارقي المتاجر.

 

وفي حال رصدت البرمجية الجديدة سلوكا مشبوها عند أحد الزوار، بناء على الإيماءات التي تم تدريبها لتحديد الحركات التي ترتبط عادة بالسرقة من المتاجر، تقوم بإرسال إنذار إلى موظفي الأمن لمراقبة الشخص الذي يشتبه به كـ "لص" وتتبع تحركاته، وفي الوقت نفسه، يقوم النظام بإرسال تنبيهات إلى هاتف المدير، مصحوبة بمقطع فيديو لعملية السرقة المشتبه بها. 

 

وبمجرد نجاحها، يمكن أن تستخدم التقنية الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كجزء من حزمة من التدابير للحد من سرقة المتاجر في هولندا، على أن يتم توسيعها لتشمل بلجيكا.

وأوضحت مجموعة سوبر ماركت "Jumbo" الهولندية، التي تختبر كاميرات المراقبة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي كجزء من الإجراءات الأمنية في عدد من محلات السوبر ماركت المملوكة لها، إن حوادث السرقة كلفتها 100 مليون يورو خلال العام الماضي. 

 

وتزعم شركة Veesion أن الآلاف من متاجر التجزئة حول العالم يقللون من سرقة المتاجر بنسبة تصل إلى 60% باستخدام كاميرات المراقبة التقليدية، ولكن من شأن نظامهم القائم على الذكاء الاصطناعي يقدم تحسنا كبيرا مقارنة بطرق المراقبة التقليدية، التي تعتمد على يقظة أفراد الأمن والتي تكتشف عادة أقل من 5٪ من حوادث السرقة من المتاجر.

ويستخدم نظام المراقبة الجديد القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة Veesion الفرنسية، في أكثر من 25 دولة، بما في ذلك 110 متجرا في أنحاء هولندا.

الذكاء الاصطناعي مزايا الذكاء الاصطناعي حوادث السرقة لصوص المتاجر برنامج بالذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

مع مزايا أندرويد 14.. تحديث جبار من شاومي يصل هذه الهواتف

هواتف سامسونج المؤهلة للحصول على أندرويد 15.. شوف تليفونك فيهم

لو ناوي تشتري سمارت ووتش.. أرخص ساعة من شاومي بمميزات جبارة

آيفون الغلابة.. عرض رائع على موبايل ريلمي الأكثر مبيعا C53

فيروس خطير .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون iPhone

بمواصفات رائعة وسعر أقل.. خصم كبير على وحش شاومي Poco C65

تخيل لو حصل.. ماذا سيحدث إذا اشترت جوجل تطبيق واتساب؟

بطارية كبيرة وشاحن خارق.. فيفو تطلق أحدث هاتف 5G بسعر رخيص

ترشيحاتنا

الخارجية: مصر تتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

صاروخان من حزب الله على الاحتلال.. والجيش الصهـ.يوني يرد بقصف 3 مراكز

أزمة بالزمالك بين الحارسين «عواد» و«صبحي» تؤجّل قرار تجديد الأول

شيخ الأزهر: أتألم من تطبيع واعتياد مشاهد قتـ.ـل الشهداء في غزة

بعد تعرضها لعطل فني.. طائرة الأهلي تقلع من جديد إلي غانا

أمريكا بمحكمة العدل: نعمل على تحقيق ونشر السلام وفق قرارات مجلس الأمن الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تساعد حمامات الساونا على حرق السعرات الحرارية؟

بعد 50 عاما..عمال تنظيف يعثرون على أول كمبيوتر بالعالم| شاهد كيف يبدو

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

تقديرًا لجهودهم.. رئيس الأركان يكرم نخبة من أبناء القوات المسلحة

فيديو

عمرو محمود ياسين يودع شقيق والده بدمياط

ساعات ثمينة ومشغولات ذهبية.. تفاصيل سرقة الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ