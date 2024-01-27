جوجل تطلق هواتف Pixel 8 بـ لون ثوري جديد.. فيديو وصور

أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، هاتفها الذكي Pixel 8 Pro بلون جديد، حيث قامت خلال الأسبوع الماضي بالتشويق للون الجديد خلال الأسبوع الماضي، والذي كان من المقرر إطلاقه في 25 يناير، ولكن تم طرحه بشكل رسمي اليوم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أتاحت شركة جوجل هاتفي Google Pixel 8 أو Pixel 8 Pro باللون الجديد المسمى Mint، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت في الولايات المتحدة.

وينضم اللون الجديد Mint أو الأخضر النعناعي، إلى ثلاثة ألوان أخرى لطراز Pixel 8 Pro، هي الأسود والأبيض والأزرق السماوي، كما زودت جوجل طراز Pixel 8، بنفس اللون إلى جانب اللون الوردي والأسود والرمادي.

ألوان هاتف جوجل Pixel 8

مواصفات هاتف جوجل Pixel 8 Pro

يتميز هاتف جوجل Pixel 8 Pro، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 2400 شمعة في المتر المربع، ودعم تقنية HDR.

لون هواتف جوجل Pixel 8 الجديد Mint

ويعمل هاتف جوجل Pixel 8 Pro بواسطة معالج شركة جوجل الأحدث Tensor G3، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x بسعة 12 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويستمد هاتف جوجل Pixel 8 Pro، طاقته من بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، وشاحن لاسلكي بقدرة 23 وات، ويتميز الجهاز بدعما لمقاوم للغبار والماء وفقا لمعيار IP68.

لون هواتف جوجل Pixel 8 الجديد Mint

ويتمتع هاتف جوجل Pixel 8 Pro، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوب بعدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، يحتوي الهاتف على كاميرا إمامية مميزة بدقة 10.5 ميجابكسل.

لون هواتف جوجل Pixel 8 الجديد الأخضر Mint

ويأتي الهاتف مع نظام التشغيل Android 14 وهو مؤهل للحصول على تحديثات نظام التشغيل لمدة 7 سنوات، ويمتاز بقارئ لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

