عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تطلق هواتف Pixel 8 بـ لون ثوري جديد.. فيديو وصور

لون هواتف جوجل Pixel
لون هواتف جوجل Pixel 8 الجديد Mint 

أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، هاتفها الذكي Pixel 8 Pro بلون جديد، حيث قامت خلال الأسبوع الماضي بالتشويق للون الجديد خلال الأسبوع الماضي، والذي كان من المقرر إطلاقه في 25 يناير، ولكن تم طرحه بشكل رسمي اليوم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أتاحت شركة جوجل هاتفي Google Pixel 8 أو Pixel 8 Pro باللون الجديد المسمى Mint، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت في الولايات المتحدة.

 

جوجل تضيف ميزة سحرية لـ هواتف Galaxy S24.. ماهي وفيما تستخدم؟

جوجل تسرح مئات الموظفين حول العالم.. لهذا السبب

 

وينضم اللون الجديد Mint أو الأخضر النعناعي، إلى ثلاثة ألوان أخرى لطراز Pixel 8 Pro، هي الأسود والأبيض والأزرق السماوي، كما زودت جوجل طراز Pixel 8، بنفس اللون إلى جانب اللون الوردي والأسود والرمادي.

ألوان هاتف جوجل Pixel 8

مواصفات هاتف جوجل Pixel 8 Pro

يتميز هاتف جوجل Pixel 8 Pro، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 2400 شمعة في المتر المربع، ودعم تقنية HDR.

لون هواتف جوجل Pixel 8 الجديد Mint 

ويعمل هاتف جوجل Pixel 8 Pro بواسطة معالج شركة جوجل الأحدث Tensor G3، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x بسعة 12 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو  256 جيجابايت.

ويستمد هاتف جوجل Pixel 8 Pro، طاقته من بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، وشاحن لاسلكي بقدرة 23 وات، ويتميز الجهاز بدعما لمقاوم للغبار والماء وفقا لمعيار IP68.

لون هواتف جوجل Pixel 8 الجديد Mint 

ويتمتع هاتف جوجل Pixel 8 Pro، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوب بعدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، يحتوي الهاتف على كاميرا إمامية مميزة بدقة 10.5 ميجابكسل.

لون هواتف جوجل Pixel 8 الجديد الأخضر Mint 

ويأتي الهاتف مع نظام التشغيل Android 14 وهو مؤهل للحصول على تحديثات نظام التشغيل لمدة 7 سنوات، ويمتاز بقارئ لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.
 

ألوان هاتف جوجل Pixel 8 Pro
جوجل Google Pixel 8 Pro Mint اللون الجديد لون Pixel 8 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

تم الإتفاق..الزمالك يعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة مدوية

نزلة برد.. صدمة جديدة تضرب منتخب مصر قبل لقاء الكونغو

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بسب محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

أنحف هاتف قابل للطي.. هونر تغزو الأسواق بموبايل جديد

رامات 24 جيجابايت.. وان بلس نزلت موبايل جديد بأداء قوي ومواصفات جبارة

فيديو مسرب يكشف أسرار وحش ريلمي المنتظر Realme 12 Pro +

سحابة التنين.. نوبيا تطلق هاتف ألعاب متطور بإمكانيات جبارة

بكاميرا 50 ميجابكسل.. هاتف متطور وبسعر منافس من فيفو يكتسح الأسواق

واتساب يقلب موازين تطبيقات المراسلة بميزة هي الأولى من نوعها.. تعرف عليها

أوبو أرخص من سامسونج.. Find X7 Ultra ضد جالاكسي S24 ألترا

تحميل واتساب بلس WhatsApp Plus بميزة إخفاء الظهور.. آخر إصدار 2024

ترشيحاتنا

مستشار البيت الأبيض يحذر من اشتعال الصراع بين الصين والولايات المتحدة

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: سنوقف أنشطة الأونروا في غزة بعد الحرب

السفير نزيه النجاري: لا ننسى دعم الاتحاد السوفيتي لمصر بعد نكسة 67

بسبب كلوب | مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح في ليفربول

مع مبابي وهالاند| ريال مدريد يسعى لخطف دبابة الدوري الإيطالي

كيفية الطهارة في البرد الشديد.. أحكام مهمة لكل مسلم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة | بأسهل الخطوات

كيفية شراء المرطب وواقي الشمس المناسب للبشرة الدهنية.. تفاصيل

للحالات الشديدة.. أهم أدوية علاج الأرق

نشرة المرأة والصحة.. خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو.. صور وضعت ميريهان حسين في مأزق

فيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محكمة العدس ومطعم ٧ أكتوبر

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ