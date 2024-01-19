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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تضيف ميزة سحرية لـ هواتف Galaxy S24.. ماهي وفيما تستخدم؟

ميزة دائرة للبحث
ميزة دائرة للبحث فى سامسونج Galaxy S24

تعد سلسلة سامسونج الجديدة Galaxy S24، بمثابة أجهزة أندرويد المتميزة لهذا العام، وذلك بفضل Galaxy AI أحد أبرز ميزاتها، حيث ستحتوي الطرازات الثلاثة من سامسونج على العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتجعل حياتك أسهل وأكثر متعة.

ومن بين إحدى هذه الميزات، الميزة الرئيسية التي تقدمها شركة جوجل Google، المعروفة باسم "دائرة للبحث" أو Circle to Search، تتوافق هذه الإيماءة الجديدة مع اسمها فبمجرد رسم دائرة حول كائن في صورة أو نص ما ستقوم الميزة بالبحث عن المزيد من المعلومات عن الشئ الذي تم تحديده.

 

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ما هي ميزة دائرة البحث؟

تعد ميزة دائرة البحث Circle to Search إحدى ميزات جوجل الجديدة، والتي تم تخصيصها للبحث عن أي شيء على شاشتك دون مغادرة التطبيق الحالي، فعندما تقوم بوضع دائرة أو خربشة أو تمييز شيء ما على شاشتك، ستقوم جوجل باستدعاء Google Lens وسحب كل ما يتعلق بالنص أو الصورة المحددة والبحث عنها بكل سهولة دون مغادرة التطبيق الذي تستخدمه.

ميزة دائرة البحث Circle to Search

وقد تعاونت جوجل مع سامسونج في شراكة لتقديم ميزة Circle to Search حصريا على سلسلة Galaxy S24، والتي يمكن الوصول إليها بالعديد من اللغات والمناطق التي يتوفر فيها الجهاز.

وفي السابق، كان يتعين على المستخدم للبحث عن شئ ما باستخدام عدسة جوجل Google Lens، التقاط لقطة شاشة للشئ المراد البحث عنه، ثم الذهاب إلى تطبيق بحث جوجل ثم النقر على أيقونة العدسة وإضافة لقطة الشاشة للبحث عن ما تحتويه.

ولكن بدلا من ذلك، إذا كانت تريد البحث عن شئ ما على شاشة التطبيقات الحديثة كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على أي صورة، وستتلقي مطالبة لعرض الصورة باستخدام Google Lens على الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد 14.

وتهدف ميزة "دائرة البحث" إلى تقليل الخطوات السابقة التي يتوجب على المستخدم اتباعها للبحث باستخدام عدسة جوجل، وجعل عملية البحث عن المعلومات أبسط وأسرع خاصة عند عمليات التسوق.

كيفية استخدام ميزة "دائرة للبحث" على سلسلة Galaxy S24

إليك فيما يلي نظرة سريعة على كيفية استخدام ميزة "دائرة للبحث" أو Circle to Search، على هواتف سامسونج Galaxy S24.

أولا: تأكد من توصيل هاتف سلسلة سامسونج Galaxy S24  بالإنترنت.
ثانيا: قم بتمكين إعداد دائرة البحث من الإعدادات على قبل البدء في استخدامها.
ثالثا: افتح تطبيق الإعدادات Settings، ثم انقر على خيار الشاشة Display، ثم شريط التنقل أو Navigation Bar.

تمكين إعداد دائرة البحث من الإعدادات

رابعا:3. قم بالتمرير لأسفل وقم بتمكين مفتاح التبديل بجوار خيار "دائرة البحث".

تمكين إعداد دائرة البحث من الإعدادات

خامسا: بعد تمكين الميزة، ابدأ باستخدامها من خلال الضغط المستمر على زر الصفحة الرئيسية، ثم قم برسم دائرة حول الكائن الموجود على شاشتك والذي تريد إجراء بحث جوجل عنه، باستخدام إصبعك أو قلم S-Pen المستخدم مع هاتف Galaxy S24 Ultra.

ميزة "دائرة للبحث"

سادسا: بمجرد الانتهاء من التحديد ستبدأ الميزة في البحث على الويب عن الشيء المحدد وتعرض النتائج لك أعلى شاشة التطبيق الذي تستخدمه.

ميزة "دائرة للبحث"
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