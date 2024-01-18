وصلت تقنية الذكاء الاصطناعي بكامل قوتها إلى هواتف شركة سامسونج أكبر اللاعبين في سوق الهواتف الذكية، ومع سلسلة Galaxy S24، ستثبت عملاقة التقنية الكورية قدرتها على المنافسة مع جوجل وآبل، حيث تشهد تشكيلة جالاكسي الجديدة عدد من المزايا بما في ذلك معالج قوي وميزات توليدية قائمة على الذكاء الاصطناعي وذلك بفضل Galaxy AI.

ما هو Galaxy AI؟

تصف شركة سامسونج Galaxy AI بأنها "تجربة ذكاء اصطناعي شاملة للهواتف المحمولة"، ستضيف هذه الإضافة الجديدة إلى هواتف Galaxy الرائدة مستوى من "الذكاء العالمي" لم تقدمه أي شركة من قبل، ومع Galaxy AI، سيتم تحسين اتصالاتك وإنتاجيتك وإبداعك بشكل كبير.

5 مزايا مهمة تدفعك لشراء هواتف سامسونج الجديدة Galaxy S24

ومن المهم ملاحظة أن كل ميزة من ميزات الذكاء الاصطناعي سيتم تشغيلها من خلال مجموعة من المعالجة المدمجة والسحابية، وذلك نظرا لحجم المعالجة المطلوبة لبعض المهام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، ما هي الميزات الجديدة التي تركز على الذكاء الاصطناعي والتي يمكن العثور عليها في هواتف سامسونج الجديدة Samsung Galaxy S24، وهي كالآتي:

1. دائرة للبحث مع جوجل:

تساعدك هذه الميزة على تخطي مراحل طويلة قد تخطوها للبحث على شئ ما داخل صورة على الإنترنت، وتتيح لك ميزة هواتف Galaxy S24 الجديدة وضع دائرة للبحث، ححيث تسمح لك بدء بحث جوجل عن أي كائن في الصورة بمجرد وضع دائرة حوله، بدلا من الضغط لفترة طويلة على زر الشاشة الرئيسية ببساطة قم بوضع دائرة حول أي جزء من المعلومات أو تمييزها أو النقر عليها داخل التطبيق لإجراء بحث جوجل، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق الحالي أولا.

وتتلائم هذه الميزة بشكل خاص للاستخدام مع قلم S Pen الخاص بهاتف Galaxy S24 Ultra.

2. التحرير التوليدي:

يشبه برنامج التحرير التوليدي Geneative Edit برنامج Magic Editor الخاص بصور جوجل، حيث يمكنك إجراء تعديلات معقدة دون الحاجة إلى امتلاك مهارات تحرير احترافية، يتيح لك التعديل التوليدي من سامسونج النقر لفترة طويلة على موضوع ما في الصورة ونقله أو تغيير حجمه أو إزالته.

وستسمح لك ميزة التحرير الجديدة هذه أيضا بتوسيع الصور وتحسينها باستخدام التعبئة التوليدية، مما يتطلب منك ببساطة اقتصاص الصورة أو إخراجها لتحفيز الذكاء الاصطناعي.

3. الترجمة المباشرة:

ميزة أخرى مشابهة لما هو موجود في خط هواتف Pixel من جوجل، هي الترجمة المباشرة، وهذه الميزة تضيف ترجمة ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي إلى هواتف Galaxy S24، حيث تعمل خدمة Live Translate ضمن المكالمات الصوتية والترجمات النصية، مما يجعلها مثالية للرحلات الدولية والسفر.

وتتيح لك ميزة الترجمة المباشرة، الترجمة الصوتية والنصية في الوقت الفعلي في اتجاهين دون الحاجة إلى تطبيقات الطرف الثالث.

4. مساعد النص:

بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على المذكرات الصوتية، سيكون مساعد النسخ موجودا للمساعدة في نسخ المذكرات الصوتية وترجمتها وحتى تلخيصها، يمكنك تخصيص كيفية عرض الملخصات، ويتم كل ذلك على الجهاز، مما يعني عدم الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

وتستخدم ميزة مساعدة النسخ، تقنية تحويل الكلام إلى نص والذكاء الاصطناعي لنسخ التسجيلات الصوتية وتلخيصها وترجمتها، حتى في السيناريوهات متعددة المتحدثين.

5. مساعد الدردشة:

إذا واجهت صعوبة في صياغة رسالة بشكل مناسب، سواء كان ذلك في إطار رسمي أو غير رسمي، فيمكن أن تساعدك خدمة Chat Assist في ذلك، تظهر هذه الميزة عندما تكون داخل خدمة نصية مثل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل، وستقدم نغمات مختلفة لما تكتبه، فهي عبارة عن أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي مدمجة في تطبيقات المراسلة لتحسين اللغة، ومساعدة المستخدمين على صياغة رسائل وتسميات توضيحية مهذبة بسهولة.