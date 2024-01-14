سامسونج تقهر جوجل وآبل.. سلسلة Galaxy S24 تأتي بتحديثات غير مسبوقة

من المقرر أن تكشف شركة سامسونج عن سلسلة Galaxy S24، بشكل رسمي في السابع عشر من يناير 2024، ومع اقتراب موعد الإطلاق تتصدر التشكيلة الرائدة عناوين الأخبار بمجموعة من التسريبات الجديدة.

أشار تقرير حديث صادر عن Android Headlines، إلى أن شركة سامسونج تعتزم تزويد سلسلة Galaxy S24 المنتظرة، بتحديثات طويلة الأمد تصل إلى 7 سنوات.

تأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة جوجل Google الأمريكية، زيادة مدة الدعم الرسمي لهواتفها، ففي أكتوبر 2023 ذكرت أن سلسلة Pixel 8 ستحصل على تحديثات أندرويد لمدة 7 سنوات.

وتعد خطوة سامسونج غير مسبوقة في سوق الهواتف الذكية، وهو ما يتجاوز حتى التزامات شركة "آبل" التي وعدت بمد فترة الدعم لمدة 5 سنوات فيما يتعلق بأجهزة iPhone وiPad.

وإذا كانت هذه الخطوة صحيحة، فإنها ستؤدي إلى إطالة عمر هذه الأجهزة الباهظة الثمن بشكل كبير، ومن المحتمل أن تستمر من الإصدار أندرويد 14 المتوقع إطلاقه مع الهواتف، وصولا إلى Android 21.

وستكشف سامسونج النقاب رسميا عن سلسلة Galaxy S24 في 17 يناير، ومع اقتراب تاريخ الإطلاق، من المفترض أن نكتشف قريبا ما إذا كانت خطط التحديث طويلة المدى هذه صحيحة بالفعل.

Galaxy S24 Ultra

مواصفات سلسلة سامسونج Galaxy S24

تتميز تشكيلة Galaxy S24 القادمة من سامسونج بترقيات في جميع المجالات، بدءا من شاشة AMOLED أكثر سلاسة بمعدل تحديث 120 هرتز في جميع الطرازات.

ويتميز الطراز الأساسي S24 بشاشة عالية الدقة FHD + بقياس 6.2 بوصة، وسيعملل بمعالج Exynos 2400، إلى جانب معالج Snapdragon 8 Gen 3 في بعض الدول، بينما يتقدم طراز Plus بشاشة QHD + أكبر مقاس 6.7 بوصة وخيارات المعالج نفسها.

Galaxy S24

ويشترك طراز Galaxy S24 وPlus، في إعداد كاميرا الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل رئيسية + و12 ميجابكسل فائقة الاتساع + 10 ميجابكسل مقربة، وشحن سلكي بقدرة 25 وات وشحن لاسلكي بقدرة 15 وات.

ويتميز Galaxy S24 Ultra، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 في كل الدول، وسيأتي مع شاشة QHD + مسطحة بقياس 6.8 بوصة، ونظام كاميرا رباعي يتصدره مستشعر 200 ميجابكسل.

وكما يحتوي Galaxy S24 Ultra، على عدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل، وقلم S Pen، وبطارية أكبر بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 45 وات، تتميز جميع الطرازات الثلاثة بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus ومقاومة الماء وفقا لمعيار IP68 ودعم نظام Samsung DeX.