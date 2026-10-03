الفضالي: الرئيس السيسي يرسخ للدور المصري في العمق الأفريقي

أشاد أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح منتدى «العلمين أفريقيا للأعمال» ، مشيرا إلى أن الرئيس يرسخ للدور المصري في العمق الافريقي ويدعم العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية.

وأكد الفضالي في بيان له إلى أن القيادة السياسية المصرية تسعى إلى ربط مصالح الدول الأفريقية مع مصر في كافة الجوانب الاقتصادية بمثابة اتحاد قوي مع الدول الأفريقية ويؤكد دور مصر مع الأشقاء الأفارقة وحائط صد ضد المؤمرات التي تستهدف اختراق قوي غريبة لأفريقيا.

وأشار رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال إلى أن الدولة المصرية تقوم بدور اقتصادي مهم جدا مع الدول الأفريقية ويمنع محاولات البعض للتأثير على دور مصر سلبيا أو منافسة مصر في قيادة الدول الأفريقية أو الإتحاد الأفريقي.

وأوضح أن مصر تستهدف تنمية الاقتصاديات بين الشعوب الأفريقية وفتح مجالات جديدة لكي تصب في مجال الاستثمار في القارة الأفريقية، نظرا لما تتمتع به أفريقيا من ثروات طبيعية ، مما يكون له عوائد اقتصادية كبيرة على كافة الدول الأفريقية ويحقق التنمية الشاملة.