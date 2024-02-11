جوجل تعلن تجاوز خدمة Google One لـ 100 مليون مشترك

أعلن ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، الشركة المالكة لـ جوجل، أن عدد المشتركين في خدمة Google One تجاوز 100 مليون مستخدم.

وتوفر خدمة Google One للمستخدمين مساحة تخزين أكبر بواسطة تطبيقات Google Drive وGmail و Google Photos.

وتعد Google One خدمة مدفوعة وتوفرها جوجل باشتراك يبدأ من 1.99 دولار شهريًا مع سعة سعة 100 جيجابايت من المساحة التخزينية، ويمكن للمستخدمين الترقية إلى إصدار بسعة 2 تيرابايت أو أعلى بعد أن يصبحوا أعضاء.

وتمنح جوجل مساحة تخزينية مجانية بسعة 15 جيجابايت لجميع المستخدمين، ويمكن لمشتركي Google One أيضًا مشاركة مساحة التخزين والمزايا والخدمات مع ما يصل إلى 5 أفراد من العائلة.

وفي الوقت الحالي تتوفر خطة AI Premium الجديدة مقابل 19.99 دولار شهريًا، وهي تضيف مجموعة من إضافات الذكاء الاصطناعي للخدمة، حيث يتضمن ذلك الوصول إلى Gemini Advanced.