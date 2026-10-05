انهيارات واسعة للحوثيين| انشقاقات وفرار في صفوف الميليشيا.. ومصرع قيادي بارز

كشفت مصادر ميدانية في “المخا” عن انشقاق عناصر حوثية عن قياداتها وفرارها؛ بعد استيلائها على أسلحة خفيفة، بالتزامن مع حالة ارتباك كبيرة في صفوف المتبقين منهم في منطقة الحجرية جنوب تعز.

ارتباك كبير في صفوف الحوثيين

وأفادت المصادر بأن حوثيين من أبناء بعض المناطق توقفوا عن مساعدة الجماعة، فيما يواجه المسلحون القادمون من خارج تعز صعوبة في التحرك؛ لعدم معرفتهم بالطرقات، وسط مخاوف من الكمائن وإغلاق الطرق أمامهم.

مصرع قيادات حوثية

وأفاد مراسل “الإخبارية” من اليمن، بمصرع القيادي الحوثي منتحل صفة قائد المنطقة العسكرية الرابعة أبو نصر الشعف عبد اللطيف حمود المهدي، اليوم، في جبهات باب المندب، مع مصرع قيادات أخرى في معارك جنوب تعز.

وبلغت الحصيلة الأولية لمعارك باب المندب مصرع أكثر من 371 عنصراً من الميليشيا وأسر 32 آخرين.

القوات الحكومية تعلن تحرير المخا

وأعلنت القوات الحكومية السيطرة الكاملة على مدينة المخا غربي تعز، بعد معارك خاضتها قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة التهامية مسنودة بالمقاومة الشعبية وبإسناد جوي، ضد الحوثيين الذين كانوا يسيطرون عليها منذ مطلع سبتمبر.

وأوضحت أن المعارك دارت في عدد من المواقع المحيطة بالمدينة وأسفرت عن قتلى وجرحى وأسرى وفرار آخرين، فيما تواصل القوات تمشيط الأحياء والمنشآت وتأمينها من أي جيوب.

درع الوطن: حماية الأسير واجب ديني وأخلاقي

من جهته، أكد قائد قوات درع الوطن، ضرورة التعامل بالحسنى مع كل أسير، قائلاً: "الأسير الذي يلقي سلاحه؛ يصبح في عهدتنا وحمايته واجب ديني وأخلاقي".