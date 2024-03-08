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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الأكثر مبيعا من سامسونج.. تحديث جديد يصل هاتف Galaxy A52

Samsung Galaxy A52
Samsung Galaxy A52

طرحت شركة سامسونج Samsung، تحديث واجهة المستخدم لتابعة لها One UI 6.0، لـ هاتف Galaxy A52، وبالتالي فإن أندرويد 14 هو نظام التشغيل الثالث والأخير لهذا الهاتف، حيث أنه مؤهل فقط لثلاثة أجيال من ترقيات نظام التشغيل.

ووفقا لـ SamMobile، فإن تحديث أندرويد 14 يصل هاتف سامسونج Galaxy A52، في أكثر 32 دولة حول العالم، وعلى الرغم من أن هذا آخر تحديث رئيسي للبرنامج سيحصل هذا الجهاز، إلا أنه سيتلقى المزيد من تصحيحات الأمان.

 

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مواصفات سامسونج Galaxy A52

وبالنسبة لمواصفاته، يتمتع هاتف سامسونج Galaxy A52، بشاشة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، وبدقة تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومحمية بطقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A52، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 720G، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 8 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Samsung Galaxy A52

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A52، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعرين ماكرو وعمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف Galaxy A52، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، تأتي داخل هيكل مقاوم للماء والغبار وفقا لمعيار IP67، تبلغ أبعاده 159.9× 75.1 × 8.4 مليمتر، يبلغ وزنه 189 جرام.

Samsung Galaxy A52

وتشمل المميزات الأخرى في هاتف سامسونج Samsung Galaxy A52، منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ بقياس 3.5 مليمتر لسماعات الرأس، وماسح لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة ومنفذ شحن من نوع USB -C.

سعر سامسونج Galaxy A52

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A52، للبيع في مصر مقابل سعر  16.666 جنيها مصريا.

Samsung Galaxy A52
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