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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تفجر مفاجأة مدوية.. 9 هواتف تحصل قريبا على Galaxy AI

سامسونج تجلب مزايا
سامسونج تجلب مزايا Galaxy AI إلى هواتفها الأقدم قريبا

قامت شركة سامسونج Samsung، بإطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI مع سلسلة Galaxy S24 في يناير 2024 بشكل رسمي، ووعدت بطرحها لاحقا للعديد من هواتفها الرائدة.

وكشفت سامسونج عن أن تحديث واجهة المستخدم OneUI 6.1 ستأتي مع ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وسيتم جلبها إلى الأجهزة القديمة مثل سلسلة Galaxy S23، بما في ذلك هاتفGalaxy S23 FE، وGalaxy Z Fold 5، وGalaxy Z Flip 5، وستصل للمزيد من الأجهزة في وقت لاحق. لكنها لم تحدد الجدول الزمني لذلك.

 

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سامسونج تجلب مزايا Galaxy AI إلى هواتفها الأقدم قريبا

أعلنت سامسونج من خلال مدونة غرفة الأخبار الخاصة بها أن تحديث OneUI 6.1 سيتم طرحه على المزيد من الأجهزة بحلول نهاية شهر مارس المقبل، مرة أخرى، وتشمل القائمة الأجهزة التالية:

Galaxy S23 
Galaxy S23+
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 FE
Galaxy Z Fold5
Galaxy Z Flip5
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9 Ultra

وإلى جانب ذلك، يقال أن السماعات اللاسلكية Galaxy Buds ستحصل على ميزات Galaxy AI مع سلسلة S24، ومن المتوقع أن تقوم سامسونج بطرح مزايا Galaxy AI إلى أكثر من 100 مليون مستخدم أجهزة جلاكسي خلال عام 2024.

الميزات التي ستأتي مع تحديث Galaxy AI لهواتف جلاكسي

ذكرت سامسونج أنه لن يتم نقل جميع ميزات Galaxy AI من سلسلة S24 إلى هواتف جلاكسي والأجهزة اللوحية الأقدم المؤهلة، ولكن ستشمل الميزات التالية:

- مساعدة الدردشة: تستخدم الذكاء الاصطناعي للتحكم في نغمة الرسائل أو تحسينها وترجمة الرسائل بـ 13 لغة مختلفة.
- الترجمة المباشرة: عندما تجري مكالمة هاتفية مع شخص أجنبي، سيقوم Galaxy AI بترجمة لغته تلقائيا، فهو يدعم ترجمة 13 لغة 

- مترجم فوري: هذه أيضا خدمة ترجمة تكون مفيدة عندما تتحدث مع شخص أجنبي وتريد أن تفهم ما يقوله وأن توضح له ما تعنيه.
- دائرة للبحث باستخدام جوجل: يمكنك تشغيل هذه الخدمة عن طريق الضغط بقوة على زر الصفحة الرئيسية ثم التمرير على الشيء الذي تريد البحث عنه في جوجل، وستظهر لك Google Lens النتائج حول ما تبحث عنه.

سامسونج Galaxy AI الذكاء الاصطناعي مزايا Galaxy AI تحديث OneUI 6 1

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