43 ألف جنيه.. موبايل سامسونج الأسطورى يمكنك طيه ووضعه في جيبك

في عالم تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي، يبرز هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 كنجم ساطع في سماء الابتكار، مع مواصفات رائعة وتصميم يخطف الأنظار، ويعد هذا الهاتف بمثابة قفزة نوعية في عالم الهواتف القابلة للطي، موفرا تجربة استخدام لا مثيل لها، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات وسعر سامسونج Galaxy Z Flip 5.

مواصفات وسعر سامسونج Galaxy Z Flip 5

يتميز هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، بشاشة مرنة قابلة للطي قابلة للتوسع من خلال سحبها بشكل أفقي أو عمودي لزيادة حجم سطحها، وعند طيها يصبح الهاتف صغير الحجم يمكن وضعه في الجيب بسهولة، كما يمكن للمستخدم التفاعل مع شاشة الغلاف والتي يشار إليها باسم Flex Window.

ويبلغ قياس هيكل هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، حوالي 165.1×71.9×6.9 مليميتر، ويزن 187 جراما، التغيير الجدير بالملاحظة في التصميم دمج عدسات الكاميرا الأساسية مباشرة في شاشة الغلاف، ومفصلة مرنة معاد تصميمها بالكامل مما يؤدي إلى إغلاق الهاتف بالكامل دون أي فجوة مرئية عند طيها.

سامسونج Galaxy Z Flip 5

ويتميز بشاشة خارجية محمية بطبقة Gorilla Glass Victus 2 ومغطاة بإطار من الألومنيوم، ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، بشاشة مرنة قابلة للطي من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2640 بكسل، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

سامسونج Galaxy Z Flip 5

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، على شاشة خارجية صغيرة يبلغ قياسها 3.4 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 720 × 748 بكسل، تضم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 + 12 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مثبتة في الشاشة الداخلية.

سامسونج Galaxy Z Flip 5

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، والذي يأتي مقترنا معالج رسوميات من نوع Adreno 740، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، بطارية بقوة 3700 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، ويمتاز بدعم تصنيف IPX8، مما يجعله قادرا على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، للبيع في مصر مقابل سعر يبدأ من 43 ألف جنيه مصري.