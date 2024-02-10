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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر لاب توب.. موبايل جبار من سامسونج للأغنياء فقط

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5

تمتلك شركة سامسونج مجموعة رائعة من الهواتف القابلة للطي، يعد أحدثها هاتف Galaxy Z Fold 5، والذي يتميز بعدد من المميزات القوية مقابل سعر باهظ للغاية يعادل أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة (لابتوب) خاصة في السوق المصري مع الزيادة الأخيرة.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5 في مصر مقابل سعر حوالي 81 ألف و950 ألف جنيه مصري، ولكن إذا كنت ترغب في شراء هاتف قابل للطي من سامسونج، سنوضح لك فيما يلي سعر سامسونج Galaxy Z Fold 5 في الإمارات، فهو يباع في الأسواق الخليجية بسعر أرخص بكثير من السوق المصري.

 

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مواصفات سامسونج Galaxy Z Fold 5

يمتاز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بهيكل مصنوع من الألومنيوم المصفح ويتميز بزجاج Gorilla Glass Victus 2 على شاشة الغطاء واللوحة الخلفية، يبلغ سمكه عن فتح الجهاز 6.1 ملميتر، وعند طويه يصبح بسمك 13.4 ملميتر ويبلغ وزنه 253 جراما.

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بشاشة داخلية من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 7.6 بوصة، بدقة 2176 × 1812 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 2316 × 904 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

Galaxy Z Fold 5

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المصمم خصيصا لتشكيلة جلاكسي من كوالكوم، ويعمل الهاتف مع واجهة المستخدم One UI 6، المستندة على نظام التشغيل Android 14.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت، ويدعم  الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، ومقاومة الماء وفق معيار IPX8، الذي يجعله قادرا على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

Galaxy Z Fold 5

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، على بطارية بقوة 4400 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 + 50 + 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مثبتة في الشاشة الخارجية، وكاميرا أخرى بدقة 4 ميجابكسل في الشاشة الداخلية.

سعر سامسونج Galaxy Z Fold 5 في الإمارات

وبالنسبة لسعره، يتوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، في الإمارات مقابل حوالي 4329 درهما إماراتيا، وقد حصل الهاتف على خصما كبيرا على أحد مواقع التجارة الإلكترونية بالبلاد يصل إلى 40%.

سعر سامسونج Galaxy Z Fold 5 في الإمارات
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