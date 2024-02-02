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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

من الخدش إلى الحرق.. اختبار يكشف عن هاتف سامسونج الأكثر صلابة

Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 Ultra

أجري فريق موقع JerryRigEverything اختبارا شاملا للمتانة، أظهرت نتائجه أن هاتف سامسونج الجديد مزود بأفضل شاشة من بين شاشات الهواتف الذكية القادرة على تحمل الخدوش والحروق والانحناء.

وتبعا لقناة اليوتيوب المتخصصة في اختبارات المتانة، فإن هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra زود بشاشة هي الأفضل من بين شاشات الهواتف وفقا للعديد من المعايير.

 

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شاشة Galaxy S24 Ultra تتحمل الحرق والخدش

وأشار الفريق المتخصص، إلى أنهم توصلوا لهذه النتيجة بعد أن أخضعوا الهاتف المذكور لأكثر من اختبار، بما فيها اختبارات الخدش والحرق والانحناء، حيث اختبرت شاشة الهاتف بواسطة مقياس الخدش بآلة حادة، الذي أظهر أن زجاج Gorilla Armor الذي يحمي الشاشة يظهر خدوشا دقيقة عند المستوى 6 على مقياس صلابة Mohs.

وأظهرت الاختبارات أن شاشة Galaxy S24 Ultra، تتمتع بطبقة حماية هي الأفضل على الإطلاق، حيث لما تظهر الشاشة أي خدوش عند التعرض للمستوى السابع من اختبارات الخدش، عند محاولة خدش الزجاج الواقي في المستوي الثامن ظهرت خدوش طفيفة مما يمثل إنجازا رائدا في متانة الزجاج الواقي.

وعلى الرغم من أن هيكل التيتانيوم ليس مقاوما للخدش تماما، إلا أنه يقاوم الخدوش بشكل رائع في هاتف Galaxy S24 Ultra، ويظهر اختبار الحرق أن وحدات البكسل بالشاشة تتحمل حوالي 30 ثانية من التعرض قبل أن تتحول إلى اللون الأبيض وتفشل في الصمود أمام اختبار مقاومة النار عند تعرضها للمزيد.

وبالنسبة لاختبار الانحناء، فقد نجح هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، من النجاة في اختبار الانحناء، حيث لم يتأثر هيكل الهاتف عند محاولة الضغط عليه، مما مما يؤكد المتانة المذهلة لطبقة الحماية Gorilla Armor ومكونات التيتانيوم، التي تزيد بشكل كبير من متانة وصلابة هاتف Galaxy S24 Ultra.

كما تتمتع شاشة هاتف Galaxy S24 Ultra، بمعدل سطوع عال مقارنة بأفضل شاشات الهواتف المطروحة في الأسواق حاليا، فسطوع هذه الشاشة يصل إلى 2600 شمعة.

ويذكر أن Galaxy S24 Ultra، جاء بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X، بمقاس 6.8 بوصة، ودقة تبلغ 1440 × 3120 بيكسل، وكثافة بيكسلات تبلغ 505 بيكسل في البوصة، وبتردد 120 هرتز.

كما حصل هذا الجهاز على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 1 تيرابايت، وكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (200+50+10+12) ميجابكسل، لتكون أفضل كاميرا تحصل عليها هواتف سامسونج لعام 2024، بفضل دعمها لمزايا الذكاء الاصطناعي.

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