بتكلفة باهظة للغاية.. سامسونج تطرح هواتف Galaxy S24 للبيع بهذه الدول

أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن سلسلة Galaxy S24 قبل أسبوعين، والآن أصبحت الأجهزة الثلاثة متاحة للشراء بشكل رسمي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، بدأت المبيعات المفتوحة مع توفر هواتف سامسونج Galaxy S24 وGalaxy S24+ وGalaxy S24 Ultra للاستلام الفوري باللون الأسود أو الرمادي أو البنفسجي أو الأصفر من شركات النقل وتجار التجزئة في بعض الدول.

وفي الوقت نفسه، تبيع سامسونج الأجهزة الثلاثة على موقعها الإلكتروني في بعض الأسواق، حيث يتم تقديمها بثلاثة ألوان حصرية أخرى هي: البرتقالي، أو الأخضر، أو الأزرق.

وكشفت سامسونج أن الطلبات المسبقة حول العالم حققت زيادة برقم مزدوج مقارنة بتشكيلة Galaxy S23، وأكدت الشركة أيضًا أن 65% من جميع العملاء اختاروا هاتف Galaxy S24 Ultra، وذلك بفضل نقطة البيع الرائدة لهذا العام وهي Galaxy AI، المعتمدة على ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

أسعار هواتف سامسونج Galaxy S24

أسعار هواتف سامسونج Galaxy S24 في الدول التالية:

سعر سامسونج Galaxy S24

- يبلغ سعر هاتف Galaxy S24، في الولايات المتحدة حوالي 800 دولار (أي ما يعادل 24.718 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 8 + 128 جيجيابايت.

- وفي أوروبا يتوفر الإصدار بسعة 8 + 128 جيجيابايت، من هاتف Galaxy S24 مقابل سعر 900 يورو (أي ما يعادل 30.089 جنيها مصريا).

- المملكة المتحدة مقابل سعر 800 جنيه استرليني (أي ما يعادل 31.335 جنيها مصريا).

- ويبلغ سعر هاتف Galaxy S24، في كندا حوالي 1100 دولار كندي (أي ما يعادل 25.340 جنيها مصريا).

- وفي أستراليا يتوفر مقابل سعر 1400 دولار أسترالي (أي ما يعادل 28.421 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجيابايت.

سعر سامسونج Galaxy S24 Plus

- يبلغ سعر هاتف Galaxy S24 Plus، في الولايات المتحدة حوالي 1000 دولار (أي ما يعادل 30.900 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 12 + 256جيجيابايت.

- وفي أوروبا يتوفر الإصدار بسعة 12 + 256 جيجيابايت، من هاتف Galaxy S24 Plus مقابل سعر 1.150 يورو (أي ما يعادل 38.450 جنيها مصريا).

- المملكة المتحدة مقابل سعر 1000 جنيه استرليني (أي ما يعادل 39.175 جنيها مصريا).

- ويبلغ سعر هاتف Galaxy S24 Plus، في كندا حوالي 1400 دولار كندي (أي ما يعادل 32.246 جنيها مصريا).

- وفي أستراليا يتوفر مقابل سعر 1.700 دولار أسترالي (أي ما يعادل 34.510 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجيابايت.



سعر سامسونج Galaxy S24 Ultra



- يبلغ سعر هاتف Galaxy S24 Ultra، في الولايات المتحدة حوالي 1.300 دولار (أي ما يعادل 40.173 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 12 + 256 جيجيابايت.

- وفي أوروبا يتوفر الطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت، من هاتف Galaxy S24 Ultra مقابل سعر 1.450 يورو (أي ما يعادل 48.463 جنيها مصريا).

- وفي المملكة المتحدة يبلغ سعر Galaxy S24 Ultra حوالي 1.250 جنيه استرليني (أي ما يعادل 48.953 جنيها مصريا).

- ويبلغ سعر هاتف Galaxy S24 Ultra، في كندا حوالي 1.800 دولار كندي (أي ما يعادل 41.443 جنيها مصريا).

- وفي أستراليا يتوفر Galaxy S24 Ultra مقابل سعر 2.200 دولار أسترالي (أي ما يعادل 44.644 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجيابايت.