تشتري سامسونج ولا وان بلس.. OnePlus 12 ينافس Galaxy S24

يتيح كل إصدار جديد في سوق الهواتف الذكية مميزات فريدة، لهذا يمكننا التعمق بعقد مقارنة مفصلة بين هاتفين ذكيين رائدين هما: سامسونج Galaxy S24، وهاتف وان بلس الجديد OnePlus 12، خصوصا انهما من النماذج الرائدة بالعلامتين التجاريتين ويقدمان مجموعة كبيرة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدم المختلفة.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 و وان بلس 12

التصميم:

يعرض كلا من هاتف سامسونج Galaxy S24، و وان بلس OnePlus 12 فلسفات تصميم مميزة، يحقق هاتف وان بلس 12 الذي يبلغ حجمه 163.3 × 75.8 × 9.2 مليمتر ويزن 220 جراما، إحساسا قويا وهو مثالي لأولئك الذين يفضلون جهازا كبيرا بين أيديهم بفضل إطاره القوي وخلفية زجاجية أنيقة.

وبالمقارنة، يتميز هاتف سامسونج Galaxy S24، بإطار ألومنيوم وتصميم زجاجي مسطح، تبلغ أبعاد الجهاز 147 × 70.6 × 7.6 مليميتر ويزن حوالي 167 جرام، مما يمنحك توازنا بين قبضة مريحة وإحساس متميز، تصميمه الأنيق والعصري يجذب المستخدمين الذين يقدرون الجمال بالإضافة إلى الوظيفة.

ويتميز كلا الهاتفين بدعم تصنيفات حماية مختلفة، حيث حصل هاتف OnePlus 12 على شهادة IP65 لمقاومة فائقة للغبار والماء، فيما زودت سامسونج هاتفها الجديد Galaxy S24، بمعيار أقوى لمقاومة الماء والغبار وفقا لتصنيف IP68.

OnePlus 12

الشاشة:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S24 على شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.2 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، تدعم معدل تحديث متغير من 1 هرتز إلى 120 هرتز، توفر ما يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، ومحمية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus 2، وتشتهر هذه الشاشة بألوانها الزاهية ودرجات اللون الأسود العميقة، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة.

من ناحية أخرى، يتميز هاتف وان بلس OnePlus 12 بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.82 بوصة، مع دقة أعلى Quad HD +، تبلغ 1440 × 3168 بكسل، تعد هذه الشاشة الأكبر والأكثر وضوحا مفيدة للمستخدمين الذين ينغمسون بشكل متكرر في استهلاك الوسائط أو اللعب على هواتفهم.

Galaxy S24

المعالج والذاكرة:

تحت الغطاء، تم تجهيز OnePlus 12 بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، هو معالج من الدرجة الأولى،يضمن الأداء السلس للجهاز من حيث الكفاءة الشاملة ومعالجة الرسوميات بفضل معالج الرسومات Adreno 750، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 24 جيجابايت، مقترنة بسعة تخزين أصلية تبلغ 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0، مما يوفر قدرة على التعامل مع المهام المتعددة والتطبيقات عالية الطلب بسهولة.

وبالمقارنة، يعمل هاتف Galaxy S24، بمعالج سامسونج Exynos 2400 ويقترن بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وبما يصل إلى 256 أو 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، توفر شريحة سامسونج الجديدة العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي مثل ترجمة المكالمات المباشرة ونسخها، وتحرير الصور والفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودائرة البحث، والمزيد.

OnePlus 12

الكاميرا:

في قسم الكاميرا، يتميز كلا الهاتفين بأعدادات رائعة، يتميز هاتف OnePlus 12، بإعداد كاميرا ثلاثية بعدسات بدقة 50 ميجابكسل + 64 ميجابكسل + 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، والتي توفر جودة أفضل لصور السيلفي في ظروف الإضاءة المختلفة.

بالمقارنة، يأتي هاتف سامسونج Galaxy S24، بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف مع عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل 3x، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وبفضل مزايا التصوير الجديدة يوفر الهاتف تنوعا في اللقطات المصورة سواء أثناء تسجيل الفيديوهات أو التقاط الصور.

Galaxy S24

البطارية:

يحتوي هاتف OnePlus 12 على بطارية أكبر بسعة 5400 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، يحتوي Galaxy S24 على بطارية أصغر تبلغ قوتها 4000 مللي أمبير في الساعة، وشحن سريع بقدرة 45 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات.

OnePlus 12

السعر:

تبلغ تكلفة هاتف وان بلس OnePlus 12 حوالى 600 دولار (أي ما يعادل 18.557 جنيها مصريا)، فإذا كنت تفضل تصميما أنيقا وشاشة كبيرة وعمر بطارية أطول وشحن سريع للغاية وتجربة برمجية نظيفة، فأن هذا الهاتف هو الخيار الأنسب لك.

فيما يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S24، مقابل سعر حوالي 800 دولار (أي ما يعادل 24.700 جنيه مصري) للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت، فإذا كنت تفضل تصميما أنيقا مع إعداد كاميرا متعدد الاستخدامات وواجهة سهلة الاستخدام، فإن هاتف سامسونج الرائد قد يوفرها لك إلى جانب بعض المزايا المتطورة المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي.