أوبو أرخص من سامسونج.. Find X7 Ultra ضد جالاكسي S24 ألترا

يعد مجال الهواتف الرائدة هو في الواقع واسع جدا، وإذا كنت تريد هاتفا يوفر لك أقصى قدر من الأداء وبسعر معقول، توجد حاليا الكثير من الخيارات بالسوق، من بين أحدث الأجهزة وأكثرها إثارة للاهتمام، هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديد وأوبو Find X7 Ultra.



مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وأوبو Find X7 Ultra

تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل مفصل لهذين الجهازين، يغطي جوانب مثل التصميم والشاشة والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يمنحك نظرة شاملة للمواصفات والميزات الفريدة لكل من هاتف أوبو Find X7 Ultra و سامسونج Galaxy S24 Ultra، من أجل تقييم الإمكان التي يقدمها كل جهاز.

التصميم:

لا يقتصر تصميم الهاتف الذكي على المظهر فقط، بل يتعلق الأمر بما يشعرك به الجهاز عند حمله في يدك وسهولة استخدامه ومتانته، يتميز هاتف أوبو Find X7 Ultra، بأبعاده الأنيقة التي تبلغ 164.3 × 76.2 × 9.5 مليميتر ووزنه 221 جراما، كما أنه يتميز بواجهة أمامية وخلفية زجاجية مع إطار من الألومنيوم، مما يمنحك إحساسا بالأناقة العصرية، مع جودة بناء توازن بين المتانة والجماليات.

وبالمقارنة، يتميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بتصميم مشابه لإصدارات الشركة السابقة، حيث يقدم تصميما أنيقا وبسيطا يتميز بإطار مصنوع من التيتانيوم، تبلغ أبعاده 162.3 × 79 × 8.6 مليميتر ويزن 232 جراما، مما يحقق توازنا دقيقا بين المتانة والراحة، يوفر زجاج Corning Gorilla Glass Armor طبقة حماية أقوي مقاومة للصدمات والخدوش، كما أضافت سامسونج لمسة من التيتانيوم لهيكل الهاتف لمزيد من القوة والمتانة.

ويمتاز كلا الهاتفين بتصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، مما يعرض جودة تصنيعهم الفائقة، حيث يمكنهم تحمل البقاء تحت الماء لعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

Find X7 Ultra

الشاشة:

تعد الشاشة عنصرا مهما في تجربة المستخدم، حيث تعمل بمثابة الواجهة الأساسية للتفاعل مع العالم الرقمي، يتميز هاتف أوبو Find X7 Ultra، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، يبلغ قياسها 6.82 بوصة، توفر دقة عرض Quad HD+، تبلغ 1440 × 3168 بكسل، مما يضمن مرئيات واضحة وحيوية، وتعد شاشة عالية الدقة هذه بمثابة متعة للعيون، حيث توفر وضوحا لا مثيل له واستنساخا للألوان.

ومن ناحية أخرى، زودت سامسونج شاشة هاتف Galaxy S24 Ultra، بترقيات جديدة مقارنة بسابقه، حيث يأتي بشاشة مسطحة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.80 بوصة، بدقة QHD+ تبلغ 1440 × 3088 بكسل، توفر معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها توفر مرئيات نابضة بالحياة وحادة وغامرة، وتجربة سلسة عند استخدام القلم الألكتروني.

Galaxy S24 Ultra

المعالج :



يوجد المعالج في قلب أي هاتف ذكي، وهو المحرك الذي يشغل كل شيء بدءا من العمليات الأساسية وحتى التطبيقات الأكثر تطلبا، يعمل هاتف أوبو Find X7 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، وهو معالج ثماني النواة بسرعة 3.3 جيجاهرتز مما يوفر لك أداءً سلسا وفعالا، سواء كنت تقوم بمهام متعددة، أو تلعب ألعابا ذات رسومات مكثفة، أو تستخدم تطبيقات كثيرة المتطلبات.

وبالمقارنة، يتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3 مصمم خصيصا لسلسلة Galaxy في جميع الدول، وهو وحش ثماني النواة بسرعة ساعة تصل إلى 3.36 جيجاهرتز، تم تصميم هذه الشريحة خصيصا لتعزيز أداء تقنية Galaxy AI، بما في ذلك مهام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يجعل الهاتف ليس مجرد أداة بل مساعدا ذكيا.

Find X7 Ultra

الذاكرة:

تعد تكوينات الذاكرة سخية في كلا الجهازين، حيث يقدم هاتف أوبو Find X7 Ultra، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وخيارين تخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت، فيما يقترن هاتف Galaxy S24 Ultra الرائد، بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وخيارات تخزين داخلي مختلفة تصل إلى 1 تيرابايت.

Galaxy S24 Ultra

الكاميرا:

تعد قدرات الكاميرا جانبا مهما في الهواتف الذكية الحديثة، يتميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بكاميرا خلفية رباعية تضم مستشعرا أساسيا بدقة 200 ميجابكسل وعدسات بدقة 50 ميجابكسل و10 ميجابكسل و12 ميجابكسل لمختلف إمكانيات التكبيرأو التصغير الواسعة للغاية، ويلتقط المستشعر الرئيسي عالي الدقة تفاصيل دقيقة، مما يجعل صورك تبدو حادة ونابضة بالحياة.

يتميز هاتف أوبو Find X7 Ultra بإعداد كاميرا رباعية متعددة الاستخدامات، تضم عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2.8x، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع زووم بصري 6x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، توفر كل عدسة تصويرا عالي الدقة ومجموعة من الميزات لسيناريوهات التصوير المختلفة، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

Find X7 Ultra

البطارية:



ويعد عمر البطارية عاملا حاسما آخر في اختيار الهاتف الذكي، يأتي هاتف أوبو Find X7 Ultra مزودا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مدعومة بإمكانيات الشحن السريع بقدرة 100 وات، والتي يمكنها شحن البطارية بالكامل في غصون 26 دقيقة فقط، مما يضمن أن الهاتف يمكن أن يستمر طوال يوم من الاستخدام المكثف ويمكن إعادة شحنه بسرعة عند الحاجة.

وبالمقارنة يحزم هاتف Galaxy S24 Ultra بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، كما يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات، مع ميزة الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات، مما يسمح لجهازك بشحن أدوات أخرى، مثل سماعات الأذن أو الساعات الذكية.

Galaxy S24 Ultra

السعر:



من حيث السعر، يتوفر هاتف أوبو Find X7 Ultra، للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 845 دولار (أي ما يعادل 26.072 جنيها مصريا) للنسخة بسعة 12 رام + 256 جيجابايت، على الرغم من تسعيره في الفئة المتميزة، فهو يوفر حزمة من المواصفات أكثر توازنا مع شاشته الفائقة وأداء المعالج الأكثر سرعة.

بينما يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، في الأسواق العالمية بسعر حوالى 1299 دولار(أي ما يعادل 40.137 جنيها مصريا)، على الرغم من تكلفته الباهظة الثمن، فهو يوفر حزمة من المواصفات لا تقارن مع شاشته الفائقة وأداء المعالج القوي والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فبالنسبة لأولئك الذين يقدرون الميزات من الدرجة الأولى، يعد هذا الهاتف خيارا ممتازا.