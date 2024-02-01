هاتف سامسونج الجديد.. أسعار ومواصفات جالكسي إس 24 الترا

وصل هاتف جالكسي إس 24 الترا الذي طال انتظاره من سامسونج إلى أرفف المتاجر في العديد من الدول حول العالم بشكل رسمي بعد أسبوعين من الإعلان عنه، مع حصول بعض المستخدمين المحظوظين على الهاتف الرائد قبل الموعد المحدد.. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف نستعرض فيما يلي سعر ومواصفات سامسونج جالكسي إس 24 الترا.

أسعار سامسونج جالكسي إس 24 الترا

تبيع سامسونج هاتف جالكسي إس 24 الترا، في الولايات المتحدة مقابل سعر حوالي 1.300 دولار (أي ما يعادل 40.173 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجيابايت.

وفي أوروبا يتوفر هاتف جالكسي إس 24 الترا بسعة 8 + 256 جيجابايت، مقابل سعر 1.450 يورو (أي ما يعادل 48.463 جنيها مصريا).

وبالمملكة المتحدة يبلغ سعر هاتف جالكسي إس 24 الترا حوالي 1.250 جنيه استرليني (أي ما يعادل 48.953 جنيها مصريا).

ويتوفر هاتف جالكسي إس 24 الترا، في كندا مقابل سعر حوالي 1.800 دولار كندي (أي ما يعادل 41.443 جنيها مصريا).

بينما يبلغ سعر هاتف جالكسي إس 24 الترا في أستراليا حوالي 2.200 دولار أسترالي (أي ما يعادل 44.644 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجيابايت.

يبلغ سعر جالكسي إس 24 الترا في السعودية، حوالي 5.649 ريالا سعوديا، للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت.

سامسونج جالكسي إس 24 الترا

مواصفات سامسونج جالكسي إس 24 الترا

يتميز هاتف جالكسي إس 24 الترا، بشاشة بقياس6.80 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، توفر معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة في المتر المربع، تبلغ دقتها 1440 × 3088 بكسل، ونسبة العرض إلى الارتفاع 19.3: 9.

ويعمل هاتف جالكسي إس 24 الترا، بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المصنع بدقة 4 نانومتر من كوالكوم، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويحزم هاتف جالكسي إس 24 الترا، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويعمل بواجهة سامسونج One UI 6.1 المستندة على نظام Android 14.

ويتمتع هاتف جالكسي إس 24 الترا، بكاميرا رئيسية (واسعة) بدقة 200 ميجابكسل، (تليفوتوغرافي) بدقة 50 ميجابكسل، (الكاميرا المقربة) بدقة 10 ميجابكسل، (زاوية واسعة جدا) بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل.