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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل 5G من سامسونج بقدرات جبارة للشباب

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A14 5G

يعد هاتف Galaxy A14 5G واحد من أفضل وأرخص هواتف 5G من سامسونج، حيث يقدم مواصفات مميزة للغاية بالإضافة إلى سعر مناسب للغاية، حيث يعتبر اختيار مثالي مع بطارية ضخمة تكفي ليوم كامل، وكاميرا مميزة بدقة 50 ميجابكسل.  

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14 5G

وحصل على شاشة كبيرة من نوع PLS LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بمستشعرين ماكرو وعمق بدقة 2 ميجابكسل، في جزيرة تم وضعها بشكل رأسي على خلفية الجهاز، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل. 

 

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 700 من إنتاج شركة ميدياتك، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت قابلة للتوسعة، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A14 5G

ويتوفر بسعر يبدأ من 6 آلاف و144 جنيه مصري ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا يختلف من متجر لآخر .  

 

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