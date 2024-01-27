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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطلق ميزاتها للذكاء الاصطناعي لهذه الهواتف فقط

سامسونج تطلق ميزاتها
سامسونج تطلق ميزاتها للذكاء الاصطناعي لهذه الهواتف

أكدت شركة سامسونج أن ميزاتها للذكاء الاصطناعي Galaxy AI، التي تم تقديمها مع بداية الإعلان عن Galaxy S24، سيتم توسيعها لتشمل عدد من أجهزة Galaxy القديمة.

 

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود سامسونج لجعل تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها متاحة على نطاق أوسع، ومع ذلك، فقد تم التوضيح أيضًا أن أي طراز تم إصداره قبل عام 2023 لن يحصل على هذا التحديث في الوقت الحالي.

 

وبحسب موقع GizChina فإن هذه الهواتف ستحصل على ميزاتها للذكاء الاصطناعي Galaxy AI : 

سلسلة هواتف Galaxy S23  

سلسلة أجهزة التابلت  Galaxy Tab S9 

هاتف Galaxy Z Fold 5 القابل للطي 

هاتف Flip 5 القابل للطي 

 

وتشترك الأجهزة في أن جميعها موديلات سيتم إصدارها في عام 2023، ومع ذلك فإن الهواتف الرائدة مثل Galaxy S22 التي تم إصدارها في عام 2023 لن تحصل على هذا التحديث.

سامسونج هواتف سامسونج Galaxy AI الذكاء الاصطناعي ميزات الذكاء الاصطناعي GALAXY S24

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