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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إيهاب محمود: توطين التكنولوجيا والصناعات الثقيلة يرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري

إيهاب محمود
إيهاب محمود
معتز الخصوصي

أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية ولقاءه ممثلي كبرى الشركات الكورية في سول تعكس توجهًا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، وجذب استثمارات نوعية إلى السوق المصرية.

صناعات استراتيجية على أجندة التعاون المصري الكوري

وأوضح محمود أن التركيز على قطاعات بناء السفن وصناعة السيارات والإلكترونيات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر يفتح المجال أمام توطين صناعات ذات قيمة مضافة، مؤكدًا أهمية نقل التكنولوجيا الكورية وتطوير مهارات العمالة المصرية لدعم القدرات التصنيعية المحلية.

منطقة صناعية كورية بقناة السويس

وأشار إلى أن طرح إنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن يعزز موقع مصر كمركز للتصنيع والتصدير، مستفيدًا من البنية التحتية وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

الدبلوماسية الاقتصادية تفتح أبواب الاستثمار

وشدد القيادي بحزب الجيل على أهمية الحوافز والتيسيرات الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، معتبرًا أن توسيع الشراكات مع الشركات الكورية يمكن أن يدعم نقل الخبرات والتكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.

«القيمة المضافة» هدف الصناعة المصرية

وأكد إيهاب محمود أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون التكنولوجي في المنتجات المصرية يمثلان مسارًا مهمًا لرفع القيمة المضافة للاقتصاد، مشيرًا إلى أن نجاح الشراكات الصناعية يتطلب ربط الاستثمار بالتدريب ونقل المعرفة وزيادة القدرة على التصدير.

حزب الجيل الرئيس عبد الفتاح السيسي كوريا الجنوبية صناعة السيارات

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