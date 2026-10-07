خطر عابر للحدود.. المصريين الأحرار يدعو لتحرك دولي لمواجهة شبكات الإخوان

رحّب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بالخطوة التي اتخذتها ولاية فلوريدا الأمريكية تجاه جماعة الإخوان المسلمين، معتبرًا أنها تعكس اهتمامًا متزايدًا بالمخاطر المرتبطة بالتنظيمات العابرة للحدود وشبكات النفوذ والتمويل المرتبطة بها.

«التجربة المصرية» في مواجهة التنظيم

وقال الحزب إن موقف الدولة المصرية من جماعة الإخوان يستند، وفقًا لبيانه، إلى تجربة ممتدة وما شهدته البلاد من صدامات وأعمال عنف وإرهاب عقب سقوط حكم الجماعة، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الوقائع جرى عبر المؤسسات القانونية والقضائية.

المصريين الأحرار: المواجهة تحتاج تعاونًا دوليًا

وشدد الحزب على أن طبيعة التنظيمات العابرة للحدود تجعل التعامل معها أبعد من كونه ملفًا داخليًا لدولة واحدة، داعيًا إلى تعاون دولي لمواجهة أي أنشطة يثبت ارتباطها بالتحريض أو التمويل أو التجنيد أو دعم أعمال العنف.

دعوة لـ«تجفيف منابع التمويل»

ودعا «المصريين الأحرار» إلى تحرك دولي أكثر تنسيقًا يقوم على تجفيف مصادر التمويل، ومواجهة التحريض والتجنيد، وملاحقة الأنشطة غير المشروعة، مع التأكيد على ضرورة أن تستند الإجراءات إلى القانون والأدلة، بعيدًا عن المعايير المزدوجة.

الحزب: لا يجب منح غطاء سياسي أو ديني للعنف

وأكد الحزب أن مواجهة الإرهاب والتطرف تتطلب موقفًا واضحًا تجاه أي تنظيمات أو شبكات يثبت تورطها في أعمال غير مشروعة، مشددًا على رفض استغلال الخطاب الديني كغطاء لأنشطة تهدد أمن الدول واستقرار المجتمعات.