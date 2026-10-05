المصريين الأحرار: كلمة الرئيس في ذكرى أكتوبر تضع «روح النصر» أمام مسؤولية

رحّب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بما حملته كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، من رسائل وطنية تؤكد أن استحضار النصر ليس احتفاءً بالتاريخ فحسب، وإنما استلهام لإرادة المصريين وقدرتهم على التخطيط والعمل وتحمل المسؤولية ومواجهة التحديات.

وأكد الحزب أن «روح أكتوبر» تمثل منهجًا مطلوبًا في إدارة تحديات الحاضر؛ من خلال التشخيص الصريح للمشكلات، واتخاذ القرارات المسؤولة، ومواصلة الإصلاح، وتحويل الأزمات إلى فرص للبناء.

مصارحة الرئيس بشأن الأعباء المعيشية

وثمّن المصريين الأحرار مصارحة الرئيس بشأن الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية، والعمل علي تخفيف الضغوط عنهم، وحماية الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، بالتوازي مع مواصلة البناء والتنمية.

وفي ملف الأمن القومي، شدد الحزب على أن حماية الدولة المصرية وسيادتها ومقدراتها واستقلال قرارها الوطني مسؤولية لا تقبل المساومة، وأن قوة الدولة تتعزز بقدرة مؤسساتها على مواجهة التحديات والاستماع للمواطنين وتصحيح المسار.

كما أكد الحزب تمسكه بالثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ودعم وقف إطلاق النار، إلى جانب الحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها.

حماية الحقوق المائية التاريخية والقانونية

وبشأن نهر النيل، أكد المصريين الأحرار أن حماية الحقوق المائية التاريخية والقانونية لمصر تتكامل مع استمرار التعاون والتنمية المشتركة مع دول حوض النيل، في إطار القانون الدولي ومصالح الشعوب.

ويؤكد الحزب أن أفضل تكريم لأبطال أكتوبر وشهداء الوطن هو تحويل روح النصر إلى ممارسة مستمرة دولة تحمي، واقتصاد ينتج، ومؤسسات تعمل بكفاءة، وقرار وطني مستقل.

ويجدد حزب المصريين الأحرار تحياته للقوات المسلحة المصرية وأبطال أكتوبر وشهداء الوطن، مؤكدًا أن مصر التي صنعت العبور بإرادتها قادرة على مواجهة تحديات الحاضر ومواصلة بناء مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها.