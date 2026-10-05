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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين حزب المؤتمر بأسيوط: ذكرى أكتوبر تجدد ثقة المصريين في قدرتهم على عبور التحديات

المهندس مصطفى أبو بكر
المهندس مصطفى أبو بكر

تقدم المهندس مصطفى أبو بكر، أمين حزب المؤتمر بأسيوط، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي،  القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال أبو بكر، في بيان له، إن كلمة الرئيس حملت قراءة واسعة للمرحلة الراهنة، فلم تكتفِ باستحضار بطولات أكتوبر، وإنما أعادت التأكيد على أن الدول تحافظ على مكانتها عندما تمتلك القدرة على حماية أمنها، وإدارة أزماتها، والعمل بصورة مستمرة على تعزيز مقومات قوتها، موضحًا أن هذا هو الدرس الذي ينبغي أن تنتقل به ذكرى النصر من صفحات التاريخ إلى واقع الحياة اليومية.

 استقرار مصر يتطلب يقظة مستمرة

وأوضح أن الإشارة إلى الظروف الإقليمية المحيطة بمصر تعكس طبيعة البيئة الأمنية التي تتحرك فيها الدولة، خاصة مع تعدد الصراعات والأزمات في المنطقة، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار مصر يتطلب يقظة مستمرة، وقدرة مؤسسية على التعامل مع المتغيرات، إلى جانب إدراك المواطنين لحجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم في حماية الدولة من محاولات الإرباك أو الاستقطاب.

وأشار إلى أن الرئيس وضع قضية بناء الإنسان والدولة في سياق واحد، فالتنمية لا تقتصر على تنفيذ المشروعات أو تطوير البنية الأساسية، وإنما تمتد إلى بناء مجتمع قادر على الإنتاج والمشاركة وتحمل المسؤولية، لافتًا إلى أن الاستثمار في قدرات المصريين يمثل أحد أهم ضمانات استمرار الدولة في تحقيق أهدافها.

وأكد أن حديث الرئيس عن الأعباء التي تتحملها الأسر المصرية يحمل رسالة مباشرة بأن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يظل حاضرًا ضمن أولويات الدولة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى زيادة معدلات الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، ودعم القطاعات القادرة على توفير فرص العمل، بما يخلق قاعدة اقتصادية أكثر قدرة على مواجهة الضغوط.

وأضاف أن اختيار الرئيس لذكرى أكتوبر للحديث عن الإصلاح ومواجهة المشكلات المتراكمة يعكس أن الدولة تنظر إلى الأزمات باعتبارها ملفات تحتاج إلى حلول مستدامة، وليس مجرد إجراءات مرحلية، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي يتطلب صبرًا وتدرجًا واستمرارًا في التنفيذ، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية لأي سياسات اقتصادية.

وشدد أمين حزب المؤتمر بأسيوط، أن تأكيد الرئيس على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم يمثل استمرارًا للموقف المصري الداعم للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك من منطلق ضرورة الوصول إلى سلام عادل ومستدام يقوم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية، وإنهاء دوائر العنف التي تهدد استقرار المنطقة.

وأضاف أن أمانة حزب المؤتمر بأسيوط برعاية الدكتور السعيد غنيم، رئيس الحزب، سيقيم احتفاليه كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر لاستعراض تاريخ القوات المسلحة في هذه المناسبة الخالدة والاستشهاد بمعاني التضحية في سبيل الحفاظ على أرض المصريين واستردادها من المعتدين.

المؤتمر بأسيوط ذكرى أكتوبر المصريين بناء المستقبل المهندس مصطفى أبو بكر

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