كشف الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم /الجمعة/، عن آخر المستجدات الطبية الخاصة بصفوف الفريق قبل مواجهة ليدز يونايتد المقررة غداً /السبت/ على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة لعام 2026.
وأوضح ألونسو، خلال المؤتمر الصحفي للقاء، وفقا للموقع الرسمي للنادي اللندني، استمرار غياب البرازيلي جواو بيدرو بسبب إصابة في الفخذ لم يتعافَ منها للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد، مؤكداً أن الفرنسي ماكسينس لاكروا يمر بوضع مشابه لإصابته في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراة، كما استبعد الهولندي جوريل هاتو لمعاناته من إصابة في الظهر تتطلب مزيداً من الوقت والصبر.
في المقابل، أشار المدير الفني لتشيلسي إلى جاهزية الإكوادوري مويسيس كايسيدو للمشاركة أساسياً، وإمكانية الدفع بجوش أتشيمبونغ، بالإضافة إلى عودة الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز إلى قائمة الفريق المتاحة للمباراة بعد مشاركته الدولية.
وفيما يتعلق بالغيابات الأطول أمداً، قال إن ريس جيمس يحرز تقدماً في برنامجه التأهيلي لكنه لا يزال بحاجة إلى بضعة أسابيع، بينما عاد جيمي غيتنز إلى التدريبات الجماعية ويحتاج إلى مزيد من الوقت قبل العودة إلى قائمة الفريق.