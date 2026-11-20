افتتحت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمركز ومدينة فايد ، اليوم الجمعة، معرض المنتجات اليدوية والحرفية والمشروعات الصغيرة للشباب، وذلك بمنتجع الكامب بشاطئ الأمل بمدينة فايد.

شهد الافتتاح حضور كل من النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب والأمين المساعد لحزب «مستقبل وطن» بمحافظة الإسماعيلية، وشاكر صالح، أمين الحزب بمركز فايد، والمهندس احمد سامي سليم امين شباب المحافظة، وحسين دياب امين تنظيم الحزب بمركز فايد إلى جانب لفيف من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة والمركز.

ويأتي تنظيم هذا المعرض تنفيذاً لتوجيهات الأمانة المركزية للحزب، وتنفيذاً لتعليمات النائب حماد موسى حماد، أمين عام الحزب بمحافظة الإسماعيلية، ووائل عبد العزيز، أمين التنظيم بالمحافظة.

وخلال جولتهم التفقدية لأجنحة المعرض، أشاد الحضور بجودة المعروضات وتنوع المنتجات اليدوية والحرفية التي تعكس مهارة وإبداع شباب فايد، مؤكدين أن إقامة مثل هذه الفعاليات تهدف بالأساس إلى دعم أصحاب المواهب والمشروعات الناشئة، وتوفير منصات حقيقية لهم لعرض وتسويق منتجاتهم، بما يسهم في تعزيز ثقافة العمل الحر، ودعم المنتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.