شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ختام فعاليات الاحتفال بأعياد الطفولة، الذي نظمه فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بقنا، بمكتبة مصر العامة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.

حضر الحفل الدكتورة سلمى القاضي، المشرف العام لفرع المجلس بقنا، أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد علي، وكيل وزارة العمل، وأحمد عبد المحسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، والدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة دعاء البري، مدير مكتبة مصر العامة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت فقرات الحفل، بتفقد معرض الرسومات، تلاه عزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها تقديم عدد من الفقرات الفنية من كورال المدرسة اليابانية ومدرسة دريمز، وأداء أغاني مثل "فيها حاجة حلوة" و"أبو اللبايش" و"مصر أم الدنيا"، وغيرها من الفقرات الموسيقية.

وأعرب اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عن سعادته بالحفل، وما سبقه من تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والاستعراضية في أماكن مختلفة، بهدف إدخال البهجة على قلوب الأطفال، وتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، ودمج الأطفال ذوي الهمم، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية لديهم، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الطفولة والأمومة، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال.

جهود وحدة حماية الطفل

وأكد محافظ قنا، على الجهد المبذول من وحدة حماية الطفل بالمحافظة، وما يتم من إجراءات لحماية الأطفال من كافة أنواع التعدي، مشيرًا إلى أهمية التدخل السريع، وتشجيع الأسر على الإبلاغ عن أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال عبر أرقام غرفة العمليات على الموقع الرسمي للمحافظة وخط نجدة الطفل 16000، والقرب من الأطفال وتوجيههم والتحدث معهم والعمل على دعم مواهبهم.

وأشاد الببلاوي، بما أظهره الأطفال من موهبة وإبداع وثقة بالنفس، خاصة وأن الفعاليات تضمنت زيارات ميدانية بهدف التواصل المباشر مع الأطفال والاطمئنان على أحوالهم، والوقوف على احتياجاتهم، وإشراكهم في الأنشطة الترفيهية والتثقيفية، بما يسهم في بناء شخصية الطفل وصقل مهاراته، موجهًا الشكر والتقدير لفرع المجلس القومي للطفولة والأمومة وجميع الجهات المشاركة خلال الفعاليات والقائمين على تنظيم الاحتفالية، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للأنشطة والمبادرات التي تخدم الأطفال.

كما بعث محافظ قنا، برسالة للأطفال وأسرهم، داعيًا الأطفال إلى الاجتهاد في دراستهم، والتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، واستثمار أوقاتهم في الأنشطة المفيدة وتنمية مواهبهم.

كما ناشد الببلاوى، الأسر، بمتابعة أبنائهم، وتوفير مناخ أسري آمن وداعم، وحمايتهم من أي مخاطر، والاهتمام بصحتهم وتغذيتهم السليمة، واكتشاف مواهبهم وتشجيعها، مؤكدًا أن الأسرة هي الركيزة الأولى في بناء جيل واعي ومثقف يخدم وطنه ويحافظ على مستقبله.



