

‏تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سير العملية التعليمية بمدرسة دشنا الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة دشنا التعليمية، في إطار حرص المحافظة على متابعة انتظام الدراسة، والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدارس، والتأكد من توافر الأجواء التعليمية المناسبة للطلاب، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم.

‏

‏رافقه خلال الجولة أحمد عبدالمحسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، وطارق نور الدين، مدير إدارة دشنا التعليمية، وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، حيث تفقد المحافظ عددا من أرجاء المدرسة، لمتابعة انتظام العمل، والوقوف على مستوى الالتزام والانضباط داخل الفصول، ومتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع.

‏

‏واطمئن محافظ قنا، على تواجد كافة الكوادر التعليمية بالمدرسة، وانتظامهم في أداء مهامهم، كما أجرى حوارا موسعا مع الطلاب حثهم خلاله على المشاركة الإيجابية في الأنشطة المدرسية، وتفعيل مبادرة أجمل فصل.



وأكد الببلاوى، أهمية ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية داخل المدارس باعتبارها أساس بناء الشخصية، كما وجه بإشراك الطلاب في بعض المهام المدرسية، ومنها مهام الأمن وتعزيز ثقافة النظافة، بما يسهم في تنمية روح المسؤولية لديهم وإكسابهم المهارات القيادية.

‏

‏كما وجه الببلاوي، مديرية التربية والتعليم، بضرورة تفعيل منظومة كاميرات المراقبة داخل جميع المدارس وتنفيذ خطط الإخلاء بشكل دوري مع فتح جميع أبواب السلالم، ورفع الأسوار المدرسية في مختلف الأدوار، بما يضمن تعزيز إجراءات الأمن والسلامة، والحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة والتأكد من تطبيق جميع اشتراطات السلامة داخل المنشآت التعليمية.



