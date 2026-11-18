قرر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو ومسئولي التنظيم والزراعة للتحقيق، للوقوف على أسباب التقاعس في أداء واجباتهم الوظيفية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة في حينها.

جاء ذلك على خلفية جولة مفاجئة لمحافظ قنا بنطاق قرية الحجيرات التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو بمركز قنا، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

و ‏وجه الببلاوى، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التشوينات غير القانونية لمواد البناء بمدخل قرية الحجيرات، التابعة لقرية أولاد عمرو بمركز قنا، في إطار جهود المحافظة للتصدي الفوري لكافة أشكال التعديات، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وفرض سيادة القانون والتعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها دون تهاون.

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وشدد محافظ قنا، على ضرورة محاسبة المقصرين، وعدم السماح بوجود أي تجاوزات أو مخالفات، دون اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاهها.



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‏وأكد الببلاوى، استمرار المتابعة الميدانية لكافة القرى والمراكز لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، مشدداً على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في أداء العمل، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تجاه كل من يثبت تقاعسه عن تنفيذ مهام عمله حفاظا على حقوق الدولة ومقدرات المواطنين.

