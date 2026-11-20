تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من إزالة تعديات على أرض من أملاك الدولة وبناء عشوائي مخالف بالظهير الريفي للأحياء؛ استجابة لتعليمات المحافظ ايمن عطية بالتصدي الحازم لظاهرة البناء المخالف والحفاظ على أراضي الدولة وفرض هيبتها.

وذكر حي ثان المنتزة، أن وحدة التدخل السريع بالحي قامت بهدم عقار عبارة عن طابق أرضي على مساحة 100 م مقام على قطعة أرض بمنطقة حوض البرنس بدائرة الحي ووملوكة لوزارة الأوقاف، وحل شدة خشبية بدون ترخيص بالدور الثالث علوي بعقار بعزبة الستين بالظهير الريفي للحي والتحفظ على كمية من الأخشاب، وإيقاف تشطيبات داخلية مخالفة بداخل وحدة سكنية بمنطقة المندرة بحري، والإحالة إلى مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا.

ورصد حي أول العامرية، بناء بدون ترخيص عبارة عن حوائط بمساحة 150 م داخل الزمام الزراعي لقرية حارس 2 بمنطقة النهضة، وتم هدم الحوائط حتى سطح الأرض.

وفور ورود بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بشأن وجود أعمال بناء مخالف دون ترخيص، بطريق عزبة الـ500 الرئيسي – شارع مسجد الروضة بحي اول المنتزة، تتمثل في شدة خشبية مكتملة ومعدة لصب سقف الدور الأول العلوي دون ترخيص لعقار ، توجهت على الفور وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي إلى موقع البلاغ، وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالكامل وفك حديد التسليح ، و التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة.

ونفذ حي ثان العامرية، حملات ميدانية مكثفة للتعامل الفوري مع المخالفات، والتأكيد على عدم السماح بأي أعمال بناء خارج الأطار القانوني.

وأشار الحي إلى حل شدة خشبية مخالفة لعقار بمنطقة كينج ديزرت هوم، وهدم تعلية سور مخالف بمسطح 500 م، وهدم سور آخر مقام على أرض فضاء بمسطح 400 م بمنطقة السلام، وإزالة أعمال "سملات" أرضية لبناء عقار مخالف بمساحة 300 م بمنطقة الهوارية، وإزالة متغير مكاني عشوائي بمساحة 200 م بنجع رحيم .