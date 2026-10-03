«المصريين الأحرار» في ذكرى أكتوبر: نصرٌ صنعته تضحياتُ رجالٍ أعادوا لمصر كرامتها

تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكد الحزب ، أن نصر أكتوبر سيظل واحدًا من أعظم صفحات التاريخ المصري الحديث، وعنوانًا خالدًا لقدرة المصريين على تجاوز المستحيل حين تتوحد الإرادة الوطنية خلف هدف واضح، وتلتقي القيادة مع كفاءة القوات المسلحة وصلابة الشعب؛ فهو لم يكن مجرد انتصار عسكري، وإنما استردادًا للكرامة الوطنية وإعادةً لثقة مصر في قدرتها على حماية أرضها وصون مقدراتها.

ووجّه النائب الدكتور عصام خليل، تحية تقدير واعتزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر وهي تستحضر اليوم دروس أكتوبر، تستلهم من تلك الملحمة قيمة الدولة القادرة، والقرار الوطني المستقل، والقدرة على حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن، وهي ذاتها المرتكزات التي تظل حاضرة في مسيرة الجمهورية الجديدة.

كما وجّه رئيس حزب المصريين الأحرار تحية إجلال إلى القوات المسلحة المصرية، قادةً وضباطًا وضباط صف وجنودًا، وإلى كل من حمل السلاح دفاعًا عن الوطن، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية المصرية أثبتت عبر تاريخها أنها ركيزة أساسية في حماية الدولة المصرية والحفاظ على أمنها وسيادتها.

واستذكر الحزب بكل الوفاء والعرفان شهداء مصر الأبرار وأبطال أكتوبر، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة الوطنية، مؤكدًا أن أسماءهم ستظل محفورة في وجدان الأمة، وأن ما قدموه لم يكن تضحية من أجل لحظة عابرة، بل تأسيسًا لحق مصر في أن تبقى دولة عزيزة، حرة، صاحبة قرار وسيادة.

وقال الحزب في بيان صحفي ، إن روح أكتوبر ليست ذكرى تُستعاد كل عام، وإنما قيمة وطنية متجددة؛ عنوانها أن مصر حين تمتلك إرادتها، وتحشد قدراتها، وتحافظ على تماسك دولتها ومؤسساتها، تستطيع أن تواجه التحديات وتصنع لنفسها مكانتها التي تستحقها.

وفي هذه المناسبة الوطنية الخالدة، يجدد حزب المصريين الأحرار عهده بالوقوف إلى جانب الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتنا الوطنية، والعمل من أجل ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وتعزيز قدرة الوطن على مواجهة التحديات، والحفاظ على مكتسباته، وبناء مستقبل يليق بتضحيات أجيال من المصريين.