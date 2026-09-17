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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد غرق قارب أمام السواحل اليونانية.. المصريين الأحرار: حماية الشباب ومواجهة الهجرة غير النظامية مسئولية مشتركة

عصام خليل
عصام خليل
حسن رضوان

أعرب حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث غرق قارب للهجرة غير النظامية أمام السواحل اليونانية، مؤكدًا أن تكرار هذه الحوادث المؤلمة يفرض مواصلة التحرك لحماية الشباب من مخاطر الرحلات غير الآمنة وشبكات التهريب والاتجار بالبشر.

دعم جهود الدولة ومواجهة شبكات التهريب

وأكد الحزب متابعته لتداعيات الحادث، مثمنًا جهود الدولة المصرية والجهات المعنية في متابعة الواقعة ورعاية المصريين بالخارج، ومعلنًا دعمه للإجراءات الرامية إلى مواجهة الهجرة غير النظامية وتجفيف منابع شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن التعامل مع الظاهرة يحتاج إلى تحرك متكامل يجمع بين الإجراءات الحاسمة ضد شبكات التهريب، والعمل في الوقت نفسه على معالجة العوامل التي تدفع بعض الشباب إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر.

فرص العمل والتدريب.. بدائل أمام الشباب

وأوضح الحزب أن توفير فرص حقيقية أمام الشباب يمثل أحد المحاور المهمة في مواجهة الهجرة غير النظامية، من خلال التوسع في برامج التدريب والتأهيل، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وفتح مجالات أوسع أمام الشباب لبناء مستقبلهم داخل مصر.

وأكد أن طموح الشباب في تحسين أوضاعهم والبحث عن فرص أفضل أمر مشروع، إلا أن هذا الطموح يحتاج إلى مسارات آمنة ومنظمة تحول الرغبة في السفر والعمل إلى فرص حقيقية بعيدًا عن استغلال المهربين.

مسارات قانونية وآمنة للعمل بالخارج

وشدد «المصريين الأحرار» على أهمية تطوير مسارات قانونية وآمنة للعمل في الخارج، وربط احتياجات أسواق العمل الدولية بمهارات الشباب المصري، بما يتيح فرص سفر منظمة تضمن حقوق العاملين وتحفظ كرامتهم.

وأشار الحزب إلى أن تنظيم حركة العمالة المصرية إلى الخارج يمكن أن يمثل بديلًا عمليًا عن الوقوع في قبضة شبكات التهريب، خاصة مع توفير التدريب المناسب والتوعية بحقوق العاملين وإجراءات السفر القانونية.

حماية الشباب لا تتوقف عند منع المخاطر

وأكد الحزب أن حماية الشباب من مخاطر الهجرة غير النظامية لا تقتصر على التحذير من الرحلات الخطرة أو منعها، وإنما تمتد إلى توفير البدائل والفرص التي تمنح الشباب القدرة على بناء مستقبلهم.

واختتم «المصريين الأحرار» بالتأكيد على التزامه بدعم كل جهد وطني يستهدف حماية أبناء مصر وصون كرامتهم، مشددًا على أهمية تحويل طموحات الشباب إلى فرص حقيقية تقوم على العمل والإنتاج والمسارات القانونية الآمنة، بدلًا من المغامرة بحياتهم في رحلات غير مأمونة.

المصريين الأحرار السواحل اليونانية مواجهة الهجرة غير النظامية

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