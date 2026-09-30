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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين الأحرار: الإفراج عن البحارة المصريين يؤكد قوة الدولة وحضورها لحماية أبنائها

النائب الدكتور عصام خليل،
النائب الدكتور عصام خليل،
حسن رضوان

رحّب حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بالإفراج عن البحارة المصريين الثمانية المختطفين على متن السفينة M/T Eureka قبالة سواحل الصومال، معتبرًا أن نجاح جهود الإفراج عنهم يعكس حضور الدولة المصرية وقدرتها على حماية أبنائها والتعامل مع الأزمات المعقدة بكفاءة ومسؤولية.

وأشاد الحزب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته لجهود الدولة في هذا الملف، وبالتحرك الذي قادته وزارة الخارجية، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وما بذلته السفارة المصرية في مقديشيو والقطاع القنصلي وكافة مؤسسات الدولة المعنية من جهود واتصالات متواصلة حتى انتهاء الأزمة.

 عودة البحارة سالمين إلى وطنهم تمثل رسالة واضحة

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن عودة البحارة سالمين إلى وطنهم تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تضع حماية مواطنيها في مقدمة أولوياتها، ولا تدخر جهدًا في الدفاع عن أبنائها أينما كانوا.

وهنأ الحزب البحارة وذويهم بسلامتهم، معربًا عن تقديره لكل من أسهم في إنهاء محنتهم وعودتهم إلى أرض الوطن.

المصريين الأحرار البحارة المصريين لنائب الدكتور عصام خليل

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