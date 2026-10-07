إصابة شخصين إثر تصادم سيارة نقل وميكروباص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، بنطاق محافظة الفيوم ووجود مصابين في الحادث.



انتقال الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع تداعيات التصادم، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

إصابة شخصين في الحادث

وتبين من الفحص إصابة شخصين بإصابات متفرقة جراء حادث التصادم بين السيارة النقل والميكروباص وجرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

تحرير محضر بالواقعة

وتَحَرَّر محضر بالواقعة ، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها بشأن الحادث للوقوف على تفاصيله وملابساته وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.