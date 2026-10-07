أخبار السيارات | بي إم دبليو M5 ألهمت فولكس فاجن لصناعة محركها السري W10 .. تسلا تتيح لك الانطلاق دون فصل الشاحن بهذه الميزة الجديدة

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تعد السيارة فيلار واحدة من أبرز سيارات رنج روفر الشهيرة، وتنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، مع طرحها في السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات.

أطلقت شركة «تسلا» تحديثًا برمجيًا جديدًا لتوفير خاصية أمان غير تقليدية تُسمى «الهروب الطارئ»، وتسمح لسائقي سياراتها بالتعشيق والابتعاد فورًا عن محطات الشحن السريع (Supercharger) دون الحاجة لفصل كابل الشحن يدويًا.

تواصل شركة «هيونداي» الكورية مسارها المخالف لاتجاه إلغاء الأزرار المادية داخل مقصورات السيارات، حيث كشفت في طراز «توسان 2027» (Tucson) الجديد كليًا عن مقصورة تجمع بين الشاشات الرقمية والمفاتيح الحقيقية.

تكشف أوراق التاريخ عن إحدى أكثر التجارب السرية في عالم المحركات، حيث قامت مجموعة «فولكس فاجن» بشراء سيارة «بي إم دبليو M5» من جيل E39 في عام 1999 وتعديلها لتكون منصة اختبار محرك جديد.

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .