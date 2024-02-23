ببطارية تدوم 13 يوما.. سمارت ووتش من سامسونج مضادة للشخير

أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Fit 3، والتي تتميز بشاشة كبيرة وعمر بطارية يصل إلى 13 يوما، مع المواصفات والميزات الرائعة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتميز ساعة سامسونج الجديدة Samsung Galaxy Fit 3، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 1.6 بوصة، وهي أكبر بنسبة 45٪ من سابقتها، بدقة عالية تبلغ 390 × 450 بكسل، ومعدل سطوع عالي تضمن لك هذه الشاشة رؤية واضحة تحت أشعة الشمس.

ساعة سامسونج الجديدة Galaxy Fit 3

تتميز ساعة سامسونج Galaxy Fit 3، بتصميم مستطيل الشكل بهيكل من الألومنيوم، يضم زر فعلي على الجانب الأيمن، يتمتع بدعما لمقاومة الماء وفقا لتصينف IP68، ويمكنها البقاء تحت المياه لعمق يصل إلى 50 مترا، مما يجعله مناسبًا لتتبع السباحة والأنشطة المائية المختلفة.



وتوفر ساعة سامسونج Galaxy Fit 3، مستشعر لمراقبة معدل ضربات القلب، ومستشعر SpO2 لتتبع مستوى الأكسجين في الدم والضغط، ولاحتياجات عشاق اللياقة البدنية تأتي الساعة مع 100 وضع رياضي.

Galaxy Fit 3

وتحتوي الساعة الذكية على برنامج تعقب النوم الذي يوفر ميزات اكتشاف الشخير والتدريب على النوم، ويأتي الجهاز القابل للارتداء مزودا بميزة اكتشاف السقوط التي تتيح للمستخدمين إخطار جهات الاتصال الخاصة بهم في حالات الطوارئ كما سيتم عرض المعلومات الطبية على شاشة القفل عند وصول المساعدة.

وتعمل ساعة سامسونج الجديدة Galaxy Fit 3، ببطارية قوية تبلغ سعتها 208 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن قدرة تحمل مذهلة تصل إلى 13 يوما مع الاستخدام العادي، وبالنسبة للمستخدمين الأكثر نشاطا، تعمل البطارية لمدة 10 أيام للاستخدام المكثف.

Galaxy Fit 3

وزودت سامسونج ساعتها الذكية Galaxy Fit 3، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 ميجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 ميجابايت، وتحتوي على ميزات سريعة مثل التحكم في الموسيقى والكاميرا والرد السريع والمزيد.

وتتوفر ساعة سامسونج Galaxy Fit 3، باللون الرمادي والفضي والذهبي الوردي، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 5000 روبية هندية (أي ما يعادل 1.860 جنيها مصريا).