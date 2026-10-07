خالد الباشا بعد تجديد الثقة: تحركات مكثفة لحزب الشعب الجمهوري بالقاهرة

أعلن حزب الشعب الجمهوري تشكيلات أمناء المحافظات وأمناء التنظيم بالمحافظات التابعة لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والتي تضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، في إطار دعم العمل التنظيمي للحزب خلال المرحلة المقبلة.

وفي القاهرة، قرر الحزب تجديد الثقة في خالد الباشا أمينًا للتنظيم، مشيرًا إلى ما وصفه بجهوده خلال السنوات الماضية في تشكيل الأمانات الفرعية وتنفيذ عدد من المبادرات بالمحافظة، من بينها مبادرة «أهلًا مدارس».

خالد الباشا: التكليف مسؤولية لخدمة المواطنين

وقال خالد الباشا إن تجديد الثقة فيه يمثل تشريفًا وتكليفًا ومسؤولية جديدة لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات تنظيمية أوسع للحزب في مختلف مناطق القاهرة.

«سنكون وسط المواطنين ونستمع لمشكلاتهم»

وأكد أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بالقاهرة أن الحزب يستهدف التواجد بين المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على التعامل معها، بالتعاون مع أعضاء الحزب، واستكمال أنشطة العمل التنظيمي والمجتمعي خلال الفترة المقبلة.