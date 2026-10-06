الشعب الجمهوري يعلن تشكيلات أمناء المحافظات وأمناء التنظيم بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

أعلن حزب الشعب الجمهوري تشكيلات أمناء المحافظات وأمناء التنظيم بالمحافظات التابعة لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، الذي يضم محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، وذلك في إطار دعم منظومة العمل التنظيمي، وتعزيز فاعلية الكوادر والقيادات الحزبية بالمحافظات، بما يواكب خطط الحزب للعمل خلال المرحلة المقبلة.

وتضمنت التشكيلات أمانات المحافظات، بتولي النائب محمد أحمد عبدالرحمن زكي أمانة محافظة القاهرة، والنائب عبدالله أحمد عبدالله مبارك أمانة محافظة القليوبية، وأحمد السيد محمد حماقي أمانة محافظة الدقهلية، وطارق محمد إبراهيم الوراقي أمانة محافظة المنوفية، والنائبة سامية محمد نجيب توفيق أمانة محافظة الغربية، وأيمن فؤاد عبدالله المهدي أمانة محافظة كفر الشيخ.

دعم تنفيذ خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة

كما شملت التشكيلات أمانات التنظيم بالمحافظات، حيث تولى خالد شوقي حامد طه أمانة تنظيم محافظة القاهرة، ومصطفى كامل عبدالهادي أبو حجر أمانة تنظيم محافظة القليوبية، وعماد السباعي عوض مسعد أمانة تنظيم محافظة الدقهلية، وأحمد عبدالودود محمد عبيدو أمانة تنظيم محافظة المنوفية، وجمال محمد محمد سلامة أمانة تنظيم محافظة الغربية، وأحمد محمد محمد الرميلي أمانة تنظيم محافظة كفر الشيخ.

وتأتي هذه التشكيلات في إطار دعم العمل التنظيمي للحزب بالمحافظات، وتعزيز التواصل مع المواطنين، والاستفادة من الكوادر والقيادات الحزبية، بما يدعم تنفيذ خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة.