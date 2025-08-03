نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

نتيجة المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 ، يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2025، حيث أنه تم غلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولي.

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وأكد مصدر مسئول أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الاولي بعد غلق باب التسجيل ب72 ساعة من خلال هذا الرابط اضغط هنا للحصول علي نتيجة المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 .

وكان قد أُغلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥.

ومن المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر غد الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإداريةالجديدة.