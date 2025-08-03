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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الممثل المصري البريطاني فادي السيد ينضم لأبطال مسلسل ياسر جلال الجديد

فادي السيد
فادي السيد
قسم الفن

انضم الممثل المصري البريطاني الصاعد فادي السيد، إلى أبطال مسلسل “للعدالة وجه آخر”، بطولة النجم ياسر جلال، والذي بدأ تصويره مؤخرا؛ استعداداً لعرضه خارج السباق الرمضاني عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية مذيع تلفزيوني يؤديها النجم ياسر جلال، والذي يفتح ملفًا شائكًا يخص تجارة وبيع الأعضاء البشرية، وفي خضم محاولاته لكشف هذه الشبكات الإجرامية، يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع رجال أعمال نافذين، يحاولون إسكات صوته بأي ثمن.

ويشارك فادي السيد في بطولة للعدالة وجه آخر مع النجم ياسر جلال والنجمة أروى جودة بالإضافة إلى محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، عابد عناني، مينا نبيل وأمجد الحجار. 

والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، وإنتاج محمد مشيش.

يأتي هذا بالتزامن مع بدء تصوير مسلسل ولد وبنت وشايب الذي يجسد فيه فادي دور البطولة استعداداً لعرضه قريباً على منصة Watch It، ضمن قائمة أعمالها الأصلية بالمشاركة مع شركة AF Production، ليعد المسلسل بذلك أولى تجارب فادي التلفزيونية بمصر.

مسلسل ولد وبنت وشايب من إخراج زينة أشرف عبد الباقي، وتأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي، وبطولة فادي السيد، ليلى أحمد زاهر، انتصار، نبيل عيسى، مروان المسلماني، وعلاء عرفة.

أحدث أعمال فادي السيد تجسيده لشخصية "فاز" في الجزء الثالث من مسلسل Gangs of London، التي بدأها في الجزء الثاني من نفس المسلسل، وهو إنتاج أمريكي بريطاني مشترك بين Sky Studios وAMC Networks وPulse Films، ويشارك فادي في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم العالميين.

وسبق أن شارك في بطولة مسلسل الكوميديا السوداء Kaos الذي بدأ يُعرض على منصة شهيرة، والجزء الثالث من مسلسل Industry. 

فادي السيد ياسر جلال مسلسل ياسر جلال

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