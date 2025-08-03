نداء شرارة تحتفل بتخطى عدد متابعيها مليون متابع على "اليوتيوب"

استطاعت المطربة الاردنيه نداء شرارة ، أن تحصل على متابعة أكثر من مليون مستخدم، عبر حسابها الرسمي علي " اليوتيوب "، واحتفلت نداء شرارة بهذه المناسبة و نشرت بوست علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " وعلقت بقولها: "⁨ ⁨ ⁨ ⁨ ⁨درع المليون الذهبي من اليوتيوب … شكرا ل مليون مشترك علي قناتي على حبكم الكبير "

الجدير بالذكر ان نداء شرارة قامت بتاجيل طرح ألبومها الجديد تضامنا مع أهل غزة، وكتبت عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام" : " أحبائي تم تأجيل طرح الألبوم إلى إشعار آخر، الله يفرجها علي أهلنا وإخواننا بغزة الحبيبة" .

وكانت شوقت نداء شرارة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت مقطعًا تشويقيًا من العمل، معربة عن أملها في أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وتحقق صدى واسعًا.

اخر اعمال نداء داء شرارة

وكانت آخر أعمال نداء شرارة، هى أغنية «ودع كل شيء»، التي تنتمي للطابع الدرامي، وهي من كلمات وألحانها وتوزيع خالد مصطفى، والفيديو وائل درابسة.