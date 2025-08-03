غدا.. انطلاق عرض أفراح إبليس 3 عبر شاشة MBC مصر

تبدأ شاشة " MBCمصر"، غداً "الإثنين" في عرض الموسم الثالث من الدراما الإجتماعية "أفرح إبليس3" في تمام التاسعة مساءً يومياً.

مع نهاية آحداث الموسم الثاني من "أفراح إبليس" تعرض منزل همام وأرضه لحريق ضخم يأتي على كل ما بهما وكاد أن يقضي على حياة أسرته لولا تدخل القدر في اللحظات الأخيرة.



لتبدأ أحداث الموسم الثالث ببحث همام عن تكوين ثروة جديدة ويسلك الكثير من الطرق الغير مشروعة وفي الوقت ذاته يشتعل الصراع مرة أخري بينه وبين خالد وعابد، وفي الوقت الذي تتزايد فيه الصراعات بين الأطراف المُختلفة تًظهر الأحداث الجوانب الأخري في الشخصيات حيث حالات الحب والزواج تتداخل بين المُتصارعين مما يدفع الجميع لمزيد من التشابك والأحداث للكثير من التشويق والإثارة.

مُسلسل "أفراح إبليس3" من بطولة جمال سليمان، صابرين، هنادي مهنا، ياسر فرج، كمال أبو ريه، محمد عادل، أحمد صفوت، مني عبد الغني، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.



يُعرض مسلسل "أفراح إبليس 3 على " MBCمصر" يومياً من الأحد للخميس الساعة 9:00 مساءً.